Одесса, борьба со стихией: апокалипсис где-то рядом

РИА Новости Украина

Ненастье, обрушившееся на Одессу и область 6 января 2017-го года, оказалось не столь разрушительным, как катастрофические снегопады минувших лет. Впрочем, и в этом случае вполне уместно проанализировать, какие службы справились с непогодой лучше, а какие – хуже, пишет главный редактор издания "Таймер" (Одесса) Юрий Ткачев. Маяк Замерзающее море Одессы

Что касается Одессы и муниципальных служб, то их работу можно, в общем и целом, оценить если не на пятёрку, то на твёрдые четыре с плюсом: снежных заторов как таковых фактически не наблюдалось, общественный транспорт ходил практически без перебоев, в нормальном режиме работали почти все объекты инфраструктуры и т.п. Свою роль в этом сыграла, конечно, профилактическая работа, которую регулярно проводит департамент информации мэрии: о грядущем ненастье одесситов неоднократно предупреждали заранее, в результате чего городские улицы были куда менее загружены автотранспортом, чем в обычные дни (даже с учётом новогодних праздников).

По традиции, проблемой оказалась работа "околокоммунальных" служб – тех из них, которые отданы на откуп частникам. Обычно являющееся "слабым местом" городской инфраструктуры ОАО "Одессаоблэнерго" в этот раз проявило себя почти нормально. Несколько аварий из-за снегопада на Большом Фонтане и массовое отключение электроэнергии на юге Одессы 9 января ликвидировались в более ли менее вменяемые сроки, да и вообще неполадки в сфере электроснабжения не носили особо массового характера. Связано ли это с некими профилактическими мероприятиями, проделанными энергетиками после эпичных блэкаутов предыдущих ударов стихии, или в этот раз электроснабжающей инфраструктуре попросту повезло – сказать пока сложно.

Антигероем снегопада 2017-го года в Одессе стал "Инфоксводоканал" – частный оператор Одесского водопровода. 35 часов ушло у сотрудников предприятия на то, чтобы ликвидировать последствия аварий, оставивших без воды большую часть жителей жилмассива Таирова, аналогичная ситуация, хотя и затронувшее меньшее число абонентов, сложилась на Пересыпи. Жители пострадавших домов (которым, впрочем, в таких случаях по понятным причинам свойственно немного драматизировать), утверждают, что сотрудники аварийных служб "Инфоксводоканала" подошли к выполнению своих обязанностей крайне халатно. По их словам, реально чинить протечку начали лишь в ночь с 8 на 9 января – т.е. спустя добрые 12 часов после самой аварии.

Ещё одним источником проблем стало КП "Теплоснабжение Одессы" – впрочем, учитывая хронические проблемы предприятия и общую изношенность соответствующей инфраструктуры, можно лишь удивляться тому, что оно попадает в "хроники катастроф" столь редко.

Так, 7 января из-за прорыва теплотрассы на Канатной остались без тепла 35 домов на Канатной и в окрестностях, включая туберкулёзный диспансер и военный госпиталь. Восстановили отопление здесь только на следующий день, так что жителям довелось пережить немало неприятных часов, ведь морозы в эти дни в Одессе достигали 15 градусов ниже нуля. Вообще в этом году на проблемы с отоплением жалуются многие жители центральной части Одессы: тепло здесь пропадает на несколько часов с регулярностью, явно достойной лучшего применения.

Куда более неприятная (мягко скажем) ситуация сложилась в Одесской области – в особенности в Бессарабии, а точнее, в южных районах оной. Так, к автомобилям и автобусам, застрявшие ещё 6 января в снежных заносах в районе между сёлами Кирнички и Спасское, спецтехника добралась лишь в ночь на 8 января. Пострадавшим пришлось бы плохо, но к счастью местные власти организовали размещение попавших в снежный плен в школах, детсадах и частных домах придорожных сёл. В целом же движение по дорогам Бессарабии с грехом пополам начало восстанавливаться лишь к обеду 9 января.

Разумеется, на то были и объективные причины: стихия обрушилась на Бессарабию куда более жёстко, нежели на другие районы Одесской области. Однако всех вопросов это не снимает: по словам очевидцев, спецтехника, задействованная на расчистке трасс, работала через пень-колоду, постоянно выходя из строя по непонятным причинам. То ли техническое состояние техники оставляет желать много лучшего (на что, кстати, не так давно указывал министр инфраструктуры во время визита в Одесскую область), то ли у одесских дорожников просто не оказалась сезонного дизельного топлива, пригодного к эксплуатации при морозах в 10-15 градусов ниже нуля – сказать пока сложно. Однако факт, как говорится, остаётся фактом, и было бы крайне интересно послушать объяснения ответственных чиновников по этому поводу.

В целом же можно констатировать: минувшее ненастье позволяет довольно точно установить границу, по которой проходит "предел устойчивости" системы инфраструктуры Одессы и Одесской области. Около 10 градусов мороза, около 30 миллиметров снега – с таким ненастьем регион ещё может более ли менее справиться. Что будет, если природа «одарит» Одесскую область более экстремальной погодой – остаётся лишь со страхом гадать.