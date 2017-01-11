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Шесть человек стали жертвами непогоды за сутки - полиция

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Украина в снежном плену - испытание власти (88)

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Согласно данным Национальной полиции, в среду "критической" по уровню аварийности является ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях.
Непогода. Архивное фото
mns.gov.ua

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В результате сложных погодных условий на автодорогах за минувшие сутки погибли шесть человек, 46 травмировались, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Ранее в связи с непогодой было ограничено движение транспорта на ряде дорог в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях страны, вскоре большинство ограничений были сняты, а в ГСЧС отметили отсутствие пробок на дорогах.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и травмированы 46 граждан", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что "критической" по уровню аварийности является ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях.

Синоптики ранее прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

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