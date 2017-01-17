Бездарная команда Супрун убивает Украину - Бахтеева

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В последнее время украинские врачи все чаще говорят вслух о наболевшем. Светила медицины не стесняясь, уже в открытую говорят о том, что работа действующего руководства Минздрава погубила больше людей, чем боевые действия на Донбассе.

О катастрофическом состоянии отечественной медицины под руководстом бывшей гражданки США Ульяны Супрун в интервью РИА Новости Украина рассказала экс-министр здравохранения Татьяна Бахтеева.

Как бы вы оценили положение дел в отечественной медицине?

– Ситуация в медицине сегодня самая критическая за последние годы. Можно назвать нонсенсом и настоящим ЧП, что правительство Владимира Гройсмана уже почти год работает без министра здравохранения. Это беспрецентный случай в истории независимой Украины.

Согласно действующему законодательству, исполняющая обязанности министра гражданка Соединенных Штатов Ульяна Супрун по истечении трехмесячного срока должна была либо стать главой МОЗ, либо уйти. Но ни ее, ни какой-то другой кандидатуры так и не внесли на утверждение Верховной Рады.

Между тем, деятельность Супрун, мягко говоря, шокирует тех, кто хоть немного разбирается в медицине. Например, в конце года она полностью меняет прохождение интернатуры, подготовку, выдачу дипломов для студентов медицинских вузов. Все это обязуют сертифицировать по стандартам американского обучения.

Как медик, могу сказать, что это абсурд и тупость, безнравственная и антимедицинская позиция. Супрун действует против Украины. Сегодня в стране цветут тулеремия и педикулез, но я очень сомневаюсь, что глава МОЗ знает, что означают эти наименования. Человек полностью находится в неадвеквате, не имеет отношения к медицине. Могу сказать, что из-за Супрун умерли десятки и тысячи людей. Получилось, что американские подачки только ухудшили и без того сложную ситуацию в медицине.

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Как бы вы прокомментировали недавний скандал, фигурантом которого стал известный украинский кардиохирург Борис Тодуров, против которого власти организовали настоящую травлю?

– Честно говоря, ситуация, которая сложилась вокруг Киевского городского центра сердца и его руководителя – лишь пещинка в огромной пустыне проблем, которые сегодня испытывают медицинские учреждения по всей Украине. Такие же беды коснулись и Центра рака, и инфекционных институтов, и эндокринологических институтов.

От бездействия и безответственности и непрофессионализма руководства МОЗ сейчас страдают все. Думаю, что озвучу мнение многих медиков – Ульяна Супрун и на полпроцента не заслуживает права быть даже исполняющим обязанности министра здравохранения. Супрун и ее команда просто бездарны, их нужно гнать в шею и привлечь к ответственности за миллиарды украденных денег, которые вложили налогоплательщики.

Комитет по вопросам здравохранения собирается как-то вмешиваться в сложившуюся ситуацию?

– В ближайшее время мы будем поднимать все эти вопросы на заседании. Но более чем уверена, что Супрун в очередной раз не придет.

Но с другой стороны, о чем с ней говорить? Ведь разговаривать с нынешним руководителем МОЗ – это все равно что вести беседу с глухонемым. Армия медицинских работников в Украине сегодня составляет 1 миллион 200 тысяч сотрудников, включая врачей, медсестер, санитаров. Вот эту армию сегодня Супрун унизила и уничтожила.

И. о. главы Минздрава сегодня приводит в пример американских врачей, но в отличие от них, наши специалисты получают такие деньги, что их даже зарплатой не назовешь.

Имеются ли сегодня другие кандидатуры на пост министра здравохранения?

– Полное изобилие, даже среди депутатов, которые являются членами профильного комитета можно взять любого и при этом не ошибиться. Константин Ярынич, Андрей Шипко, Александр Беловол – каждый из них мог бы возглавить министерство. Взять любого главвврача институтов – Василий Лазоришинец, Борис Тодуров. Поверьте, кандидатов хватает.