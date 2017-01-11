Шесть человек скончались от гриппа за первую неделю 2017 г - Минздрав

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Шесть человек скончались от гриппа в Украине за первую неделю 2017 года, эпидемиологический порог превысил показатели в 13 областях, сообщается в среду на сайте Минздрава страны.

Данные приводятся за период со 2 по 8 января.

"За период 2-8 января госпитализированы 12,241 тысячи человек (4,9% заболевших), из них 65,9% — дети в возрасте до 17 лет. За это время зарегистрировано шесть летальных случаев от гриппа: по одному – в Черкасской и Донецкой областях, по два случая в Запорожской и Львовской", — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 250 тысяч человек, из них 52,6% — дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости населения Украины гриппом и ОРВИ на 32,2% меньше прошлой недели, отметили в ведомстве.

"Наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину, поскольку почти все остаются дома и могут не обращаться за медицинской помощью", — добавили в Минздраве.

В сообщении отмечается, что в 13 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемиологические пороги.