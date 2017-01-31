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    Из-за референтных цен в аптеках пропадут оригинальные лекарства - Свитлый

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    Директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый в эфире "ГС" заявил, что украинцы будут ездить за оригинальными лекарствами в соседнюю страну.
    Директор сети аптек Фармация Руслан Свитлый.
    Руслан Свитлый, facebook

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    С 1 февраля аптеки не смогут продавать лекарства по цене, превышающей установленную государством предельную стоимость. 

    Так, правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств в 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15%. 

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    Регулирование цен на лекарства сначала коснется трех направлений: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. Что интересно, референтная цена на лекарство устанавливается Минздравом в зависимости от цен на подобный препарат в пяти соседних странах — Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. 

    Как отразится регулирование цен на лекарства на простых гражданах, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый.

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    Каких конкретно препаратов коснутся эти изменения?

    — Их порядка 900 наименований. То есть это достаточно большой перечень. Господин Руденко совершенно прав, условленные с Минздравом референтные цены не сопоставимы с той ценой, которую действительно стоят оригинальные препараты в Украине. То есть мы получаем на выходе что? Чтобы купить какой-то оригинальный препарат, которым человек лечился год, два, три, десять лет, — он должен будет выезжать в соседнюю страну. 

    Это будет стимулировать или подделывать эти лекарства, или прекратить вообще эти закупки, и на украинском рынке этих лекарств просто не будет?

    — Дело в том, что система референтного ценообразования во всех странах, мы же берем сейчас в пример Европу, якобы, система референтного ценообразования там — неотъемлемая часть реимбурсации. То есть во всех странах эти препараты подлежат возмещению со стороны государства, они попадают под референтное ценообразование. Я скажу простым языком: если референтная цена — 30 гривен, а человек захотел купить за 100 гривен препарат, он идет в аптеку, 70 гривен доплачивает, 30 гривен ему компенсирует государство. Если он не может себе этого позволить, он берет препарат, который стоит 30 гривен. У нас же сейчас все будет наоборот — у нас те граничные цены, которые установлены Минздравом, не позволят вообще продавать препараты, которые будут стоить 30 гривен. То есть они запрещены будут к продаже, а это в основном оригинальные препараты и дженерики, то есть копии.

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    Тогда зачем Минздрав принимает такой указ? Неужели не обсуждали это с фармацевтическими компаниями?

    — Представители фармацевтических компаний последние два месяца кричат, вопят просто на всю Украину — зачем это делать. Если бы кто-то имел ответ на этот вопрос, он бы владел миром, как в рекламе.

    В Минздраве просто не слышат или не хотят говорить?

    — Не хотят говорить. Ни в одной стране мира такой системы нет. Поэтому никто не понимает. И еще! Система реимбурсации и референтного ценообразования, они включаются вместе. То есть мы получаем на выходе то, что действительно, есть какое-то покрытие государства, это облегчает жизнь социально незащищенным людям, и мы получаем на выходе какую-то опеку над людьми. Сейчас же наоборот — человек, который имеет возможность купить оригинальный препарат, нарушает статью Конституции и еще несколько законов, приходит в аптеку, а ему отказывают. Ему отказывают и говорят: нет, мы не можем вам продать этот препарат, потому что он запрещен к продаже.

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    По мнению организации "Пациенты Украины", есть препараты, которые в Украине стоят в три-четыре раза дороже, чем в соседних государствах, и виной тому сговор аптечных сетей, поставщиков и коррупция на фармацевтическом рынке. Вы так же считаете?

    — Дело в том, что если сказать, что это смешно, это вообще ничего не сказать. Только в одном Киеве более 50 аптек… есть ценовое регулирование. Самое лучшее ценовое регулирование — это конкуренция. У нас сейчас столько аптек и аптечных сетей в Украине, что тотальное понижение цен, все гонятся за потребителем. Тотальное понижение цен. Насколько я понимаю, уже более пяти документов, которые подала Гослекслужба в Минздрав относительно темы понижения цен, не рассмотрены. 

    А есть какой-то механизм возмещения стоимости, согласованный между Минздравом и фармацевтическими сетями?

    — Поражает прежде всего то, что в постановлении написано о принудительном участии в этой программе. Допустим, у меня аптека, семейная аптека, я зарабатываю какие-то деньги на ней, и мне государство говорит: ты обязан участвовать в этой программе, ты должен терпеть дебиторскую задолженность государства, ты должен играть в наши игры, ты просто обязан. 

    Есть этот механизм возмещения или нет?

    — Механизма возмещения нет. Самого механизма. Никаких разъяснений мы пока не получили.

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    Потому что звучали заявления, что на возмещение стоимости лекарственных средств в госбюджете на 2017 год предусмотрено 0,5 миллиарда гривен. 

    — Полмиллиарда, это, наверное, половина от суммы, которая нужна для того чтобы покрыть всю Украину. Как минимум.

    То есть с завтрашнего дня лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа в аптеках  просто не будет или будут старые запасы? 

    — Если сегодня или завтра Кабмин не примет соответствующего решения, старых запасов тоже не будет, вообще не будет препаратов этих. Будут тогда дешевые аналоги.

    А что случится со старыми запасами? Их будет запрещено продавать?

    — Да, их будет запрещено продавать, потому что цена не соответствует.

    Ранее президент международного благотворительного фонда Сергей Сошинский прокомментировал в эфире "ГС", почему Украина не готова к страховой медицине, а также почему украинцы потребляют много лекарств, которые никак не решают проблемы здоровья.

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