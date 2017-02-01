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    Список лекарств, которые могут исчезнуть из аптек с февраля

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    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава (97)

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    С февраля многие недорогие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы могут пропасть из аптек. Из-за госрегулирования цен их будет просто невыгодно поставлять в Украину. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Список лекарств, которые могут исчезнуть из аптек со 2 февраля. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Новый год начался для украинцев с многообещающих реформаторских нововведений, одним из которых стало введение государственного регулирования цен на лекарства. 

    Минздрав 23 января указом №53 утвердил реестр граничных оптово-отпускных цен (ГрОВЦ) на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам. 

    На перечень лекарств установлены предельные цены (высшая граница цен) на уровне не выше, чем в странах-соседях. Определены 5 стран: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия. 

    Подчеркивается, что "предельная оптово-отпускная цена рассчитывается как наименьшая референтная цена единицы лекарственной формы каждой силы действия значений выборки соответствующих цен в референтных странах".

    Продолжение читайте в статье "Memento mori. Какие лекарства могут исчезнуть из украинских аптек"

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