Список лекарств, которые могут исчезнуть из аптек с февраля

Новый год начался для украинцев с многообещающих реформаторских нововведений, одним из которых стало введение государственного регулирования цен на лекарства.

Минздрав 23 января указом №53 утвердил реестр граничных оптово-отпускных цен (ГрОВЦ) на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам.

На перечень лекарств установлены предельные цены (высшая граница цен) на уровне не выше, чем в странах-соседях. Определены 5 стран: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

Подчеркивается, что "предельная оптово-отпускная цена рассчитывается как наименьшая референтная цена единицы лекарственной формы каждой силы действия значений выборки соответствующих цен в референтных странах".

Продолжение читайте в статье "Memento mori. Какие лекарства могут исчезнуть из украинских аптек"