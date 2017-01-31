Memento mori. Какие лекарства могут исчезнуть из украинских аптек

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Фармрынок бьет тревогу

Новый год начался для украинцев с многообещающих реформаторских нововведений, одним из которых стало введение государственного регулирования цен на лекарства.

23 января Минздрав указом №53 утвердил реестр граничных оптово-отпускных цен (ГрОВЦ) на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам.

На перечень лекарств установлены предельные цены (высшая граница цен) на уровне не выше, чем в странах-соседях. Определены 5 стран: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

Подчеркивается, что "предельная оптово-отпускная цена рассчитывается как наименьшая референтная цена единицы лекарственной формы каждой силы действия значений выборки соответствующих цен в референтных странах".

В правительстве отмечают, что новая система госрегулирования цен на лекарств разработана с целью обеспечения экономической доступности лекарств для населения путем стабилизации цен на фармацевтическом рынке Украины.

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Однако фармацевты и эксперты медрынка обеспокоены, что из-за системы госрегулирования цен в Украине может возникнуть дефицит жизненно важных препаратов. По их мнению, определение цены как наименьшей референтной может привести к ситуации, когда для расчета будет применяться цена на препарат, который зарегистрирован в референтных странах, но фактически не продается. Вследствие такого подхода цена на препарат в Украине может быть необоснованно низкой. А это, в свою очередь, приведет к нерентабельности продажи его украинским пациентам и вывода с рынка.

Эксперт медрынка, гендиректор компании "Фар Топ" Виталий Березницкий отмечает, что ряд препаратов (особенно импортные) — в любом случае дороже, установленных граничных цен. В результате — производителям просто их будет невыгодно поставлять в Украину.

"Это препараты, которые попали под регулирование: цена рекомендованная к продаже, цена фактическая и разница. Приведено к 1 таблетке. Ряд поставщиков уже сообщили, что не будут представлять на рынке эти препараты", — пишет Березницкий у себя в Facebook.

"Это значит, что вообще нельзя продать таблетку выше граничной цены? и если я не хочу лечиться дешевой молекулой, а хочу дорогой — то не могу?", — спрашивают Березницкого.

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В ответ эксперт констатирует: "Нет, не можешь. Ее не будут поставлять в Украину".

Схожую точку зрения высказал и гендиректор киевского КП "Фармация" Руслан Светлый. По его мнению, аптечные сети не будут брать на реализацию лекарства, закупочная цена которых выше референтной, и такая правительственная инициатива снижения цен, что хуже всего, — может привести к прерыванию лечения пациентов с хроническими заболеваниями.

"Причина в том, что аптеки должны продавать лекарства, которые вошли в перечень, не дороже референтные цены. Но определенные референтные цены сегодня уже ниже закупочной цены этого лекарства. Возникает дилемма: или продавать эти лекарственные средства себе в убыток, или вообще исключить их из ассортимента аптеки", — заявил он в интервью еженедельнику "Аптека".

"С другой стороны: кто может заставить предприятие продавать лекарства дешевле их себестоимости? Если государство заставляет предприятие работать себе в убыток, то она обязана компенсировать эти убытки. Однако о компенсации вообще не идет. Есть разговоры о реимбурсации, то есть государство планирует возмещать аптекам стоимость определенных лекарственных средств. Но процедура реимбурсации начнется с апреля 2017, а реализовать свои остатки по старым ценам аптеки могут только до 1 февраля", — подчеркивает Светлый.

Под угрозой исчезновения

Аналитики предрекают, что многие жизненно важные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы, могут стать дефицитными, а некоторые и вовсе пропасть из аптек. В частность, речь идет о препаратах будесонида, сальбутамола, метформина, гликлазида, амлодипина, бисопролола, спиронолактона.

Сердечно-сосудистые заболевания

Как пишет Денис Кирсанов в статье для еженедельника "Аптека", препараты амлодипина могут стать дефицитными, поскольку среди 57 торговых названий лекарств различной силы действия, которые реализуются на украинском фармрынке, только на 1 препарат оптово-отпускная цена производителя, ниже рассчитанной ГрОВЦ.

Это касается и препаратов бисопролола (среди 55 торговых названий различной силы действия, которые реализуются на украинском фармрынке, только на 5 препаратов оптово-отпускная цена производителя ниже рассчитанной ГрОВЦ).

Кроме того, для всех дозировок препаратов спиронолактона, представленных на украинском фармрынке, задекларированная в Украине оптово-отпускная цена выше рассчитанной ГрОВЦ.

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Что касается всем известного препарата нитроглицерина, отмечает Кирсанов, в Украине лекарство представлено в форме сублингвальных таблеток в дозировках 0,3; 0,4 и 0,5 мг. При этом в референтных странах препараты в такой форме выпуска с дозировкой 0,3 и 0,4 мг отсутствуют. В связи с этим непонятно, как рассчитывать ГрОВЦ для таких препаратов.

По словам экспертов, препараты будесонида и сальбутамола для лечения бронхиальной астмы в результате введения прямого регулирования цен могут вовсе стать недоступными для украинских пациентов и исчезнуть из аптек.

Из анализа всех препаратов будесонида, пишет Кирсанов, задекларирована оптово-отпускная цена производителя выше рассчитанной ГрОВЦ. То есть в случае введения прямого регулирования цен препараты будезонида могут стать недоступными для украинских пациентов.

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"Препараты сальбутамола в форме раствора для ингаляций 1 мг/мл в контейнерах по 2 мл, не представлены в референтных странах, следовательно, непонятно, каким образом будет рассчитываться ГрОВЦ для таких препаратов. Для других форм выпуска препаратов сальбутамола, которые представлены на украинском фармрынке, задекларированная оптово-отпускная цена производителя выше рассчитанной ГрОВЦ. Таким образом, препараты сальбутамола также могут исчезнуть с аптечных полок", — прогнозирует Кирсанов.

Сахарный диабет ІІ типа

Анализ цен для препаратов метформина показывает, что среди 88 торговых названий, которые реализуются на украинском фармрынке, только на 1 препарат, задекларированная в Украине оптово-отпускная цена производителя ниже, чем рассчитанная ГрОВЦ, анализирует Денис Кирсанов.

В то же время на все препараты гликлазида, задекларированная в Украине оптово-отпускная цена производителя выше, чем рассчитанная ГрОВЦ.