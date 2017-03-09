Меморандум с МВФ не содержит нормы о повышении пенсионного возраста - Рева

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Обновленный меморандум о продолжении программы реформ, утвержденной Международным валютным фондом в марте 2015 года, не содержит обязательств властей, предусматривающих замораживание минимальной зарплаты, запрет на работу для пенсионеров, а также общее повышение пенсионного возраста, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"В окончательном варианте меморандума отсутствуют нормы о замораживании минимальных зарплат на три года, о запрете пенсионерам работать. Там отсутствует повышение пенсионного возраста. Никаких апокалиптических вещей в меморандуме нет. И вы сможете в этом убедиться", — цитирует УНИАН Реву.

Министр добавил, что меморандум сформирован в интересах Украины и ее граждан. Более того, по многим вопросам удалось убедить МВФ принять именно правительственную точку зрения.

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи, решение может быть принято во второй половине марта. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что подписанный в конце прошлой недели обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.