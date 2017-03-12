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    Общество

    На пенсию в Украине нельзя прожить даже с миллионом субсидий - Жук

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    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (209)

    (обновлено: )15420
    Директор общественной организации Charity Tuner Екатерина Жук в эфире ГС заявила, что пункты бесплатного питания для пенсионеров должны быть открыты по всей стране.
    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Подоле начала работу точка горячего питания для пенсионеров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бизнесмен Гарик Корогодский. Пункт будет работать ежедневно, кроме понедельника, в обеденное время — с 13:00 до 15:00.

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    Гастрономическую поддержку пенсионерам предоставили три столичных ресторана.

    Важность такой благотворительной акции в эфире радиостанции "Голос Столицы" оценила консультант по вопросам благотворительности и корпоративно-социальной ответственности, директор общественной организации Charity Tuner Екатерина Жук.

    "Я считаю, что это — совершенно необходимая инициатива на сегодня, потому что огромное количество пенсионеров получают минимальную пенсию — это 1062 гривны, на эти деньги невозможно прожить даже с миллионом субсидий. Невозможно. И я считаю, что эти пункты должны быть по всей стране", — заявила Жук.

     

    Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По его словам, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

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