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    Пенсионный фонд: на 10 работающих приходится 9 пенсионеров

    (обновлено: )9110
    Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Ирина Ковпашко сообщила, что в Украине "10 работающих содержат 9 пенсионеров, если считать не только наемных работников, но и самозанятых лиц, и физлиц-предпринимателей".
    Пенсионный фонд Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Украине 10 работающих содержат 9 пенсионеров, сообщила в ходе пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

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    Mykola Lazarenko/POOL
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    "Сегодня у нас 10 работающих содержат 9 пенсионеров, если считать не только наемных работников, но и самозанятых лиц, и физлиц-предпринимателей", — сказала она.

    По ее словам, работодатели пытаются платить единый социальный взнос (ЕСВ) с минимальной заработной платы — 704 грн, при этом фонд должен обеспечить выплату пенсий минимально при полном стаже на уровне 1247 грн.

    "Так или иначе, имеется разрыв между теми суммами, которые поступают в виде доходов, и тем, что Пенсионный фонд выплачивает", — отметила она.

    Как отметила Ковпашко, если бы в 2016 году сохранился тот же уровень расходов, который был, но ставка ЕСВ не была бы снижена в 2 раза, то Пенсионный фонд полностью бы избавился от дефицита и был бы профицитным.

    Ранее сообщалось, что правительство Украины в течение нескольких месяцев представит проект пенсионной реформы, которая обеспечит справедливое пенсионное обеспечение украинцев.

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