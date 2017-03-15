Пенсионный фонд: на 10 работающих приходится 9 пенсионеров

УНИАН

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Украине 10 работающих содержат 9 пенсионеров, сообщила в ходе пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

"Сегодня у нас 10 работающих содержат 9 пенсионеров, если считать не только наемных работников, но и самозанятых лиц, и физлиц-предпринимателей", — сказала она.

По ее словам, работодатели пытаются платить единый социальный взнос (ЕСВ) с минимальной заработной платы — 704 грн, при этом фонд должен обеспечить выплату пенсий минимально при полном стаже на уровне 1247 грн.

"Так или иначе, имеется разрыв между теми суммами, которые поступают в виде доходов, и тем, что Пенсионный фонд выплачивает", — отметила она.

Как отметила Ковпашко, если бы в 2016 году сохранился тот же уровень расходов, который был, но ставка ЕСВ не была бы снижена в 2 раза, то Пенсионный фонд полностью бы избавился от дефицита и был бы профицитным.

Ранее сообщалось, что правительство Украины в течение нескольких месяцев представит проект пенсионной реформы, которая обеспечит справедливое пенсионное обеспечение украинцев.