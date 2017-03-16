Как блокада приперла Порошенко к стенке

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед

В советское время бытовала шутка: если нельзя противостоять явлению, нужно его организовать и возглавить. Начавшаяся в феврале 2017 г. серия блокад, организованных народными депутатами Украины и радикалами из добровольческих батальонов, наконец, получила одобрение на высшем государственном уровне. Теперь полиция и ветераны АТО будут блокировать Донбасс и российские банки вместе. Мера со стороны власти явно вынужденная, ибо причины обострения внутриполитической обстановки лежат гораздо глубже вопроса работы российских банков на украинском рынке и торговли с Донбассом.

Есть у революции начало, нет у революции конца

Различного рода блокады, перекрытия магистралей и захваты зданий стали привычной реальностью Украины с ноября 2013 г. Сложно назвать день с истории "новой Украины", когда что-нибудь где-нибудь не было заблокировано, и какая-нибудь группа людей не требовала таким образом исполнения своей воли.

Достаточно буднично начиналась и блокада Донбасса, где разрушившие рельсы "ветераны АТО" под предводительством Семена Семенченко и Владимира Парасюка требовали освобождения "побратимов". Вряд ли власть, привыкшая к крикам "героев", ожидала, что это событие перерастет в беспорядки по всей стране и станет угрожать существованию самого государства. Не были оригинальными и требования закрыть российские банки, офисы которых периодически становились мишенью для сброса агрессии радикалов.

Резкая эскалация конфликта началась накануне третьей годовщины "революции достоинства". Многочисленные и разрозненные марши "патриотов" переросли в ультиматум националистов во главе с народным депутатом Андреем Билецким, а возникший из-за блокады энергетический кризис привел к росту противостояния с "блокаторами".

Но если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Блокада поставок антрацита из Донбасса стала пиар-сопровождением внесенного "Самопомощью" проекта закона об оккупированных территориях. Кроме того, о досрочных выборах на Украине уже не говорит только ленивый, а симпатии избирателей давно кардинально отличаются от фактического расклада во власти и в парламенте.

Попытка разогнать участников блокады сразу же подтвердила, что за "ветеранами" стоят гораздо более серьезные силы. Беспорядки охватили всю страну и Киев, начались погромы офисов ахметовской СКМ, "Сбербанка России", Альфа-банка. Лидер ОУН Николай Кохановский прямо пригрозил Петру Порошенко физической расправой и призвал громить магазины Roshen. Начался захват областных администраций, а блокаду поддержали Львовский, Ивано-Франковский, Ровенский, Волынский, Черновицкий, Полтавский, Винницкий и Сумской областные советы. Все это крайне напоминает ситуацию 2004 и 2014 гг., когда целые регионы выступили против политики столичных властей.

На достигнутом, впрочем, "патриоты" останавливаться не намерены. Как заявил Семен Семенченко, "со 2 апреля Штаб блокады торговли с оккупантами полностью перекрывает поставки угля из страны — агрессора (через непосредственно границу с РФ) и поставки товаров в РФ… И Сбербанк РФ вам придется закрыть. Все пиар заявления по этому поводу ничего не стоят. Надо просто закрыть, господин президент. Или люди это сделают сами. Через две недели".

Так не доставайся же ты никому twitter.com/poroshenko Украина: "официальная" блокада Донбасса в день заседания контактной группы

Что меньше всего интересует схватившихся в битве за власть "патриотов", это украинская экономика. Блокада поставок угля из Донбасса, по разным оценкам, может привести к потере украинской экономикой от 2 до 4 млрд.долл., от 75 до 300 тыс. рабочих мест. И хотя ранняя весна спасла украинскую энергосистему от веерных отключений, от частичной потери металлургической промышленности Украина не застрахована никак.

Но "патриотам" этого мало. Они поставили себе целью выжить с украинского рынка российские банки и предприятия с российским капиталом. По оценке руководителя общественной организации "Публичный аудит" Максима Гольдарба, "сегодня банки с русским капиталом в банковской системе страны: из 2,2 млрд $ прямых иностранных инвестиций в Украину в 2016 — 1 млрд $ из российских "материнских" структур своим украинским "дочкам"; это 22 млрд грн депозитов наших сограждан; это "0" гривен рефинансирования НБУ; это 5 банков из 96 работающих у нас, на которые приходится 12% банковских активов".

Только в "Сбербанке России", который входит в ТОП-7 крупнейших банков страны по размеру активов, по состоянию на 1 октября 2016 г. обслуживается 1 млн. 70 тыс. частных клиентов, более 31 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса и более 5 тыс. корпоративных клиентов.

По данным немецкого издания DW, РФ в 2016 г. стала крупнейшим инвестором на Украине, вложив 1,6 млрд. долл. или около 40% иностранных инвестиций. Большая их часть была направлена именно в банковский сектор для рефинансирования украинских "дочек" российских банков.

Как подчеркивает главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран, законного способа закрытия российских банков не существует: "банк можно или национализировать, или признать неплатежеспособным с передачей фонду гарантирования или отозвать лицензию и ликвидировать по факту обнаружения операций по отмыванию денег или финансированию терроризма". Но поскольку с законом в стране большие проблемы, насильственное ограничение работы финансовых структур с российским капиталом неминуемо ляжет на плечи украинских налогоплательщиков, которым из своего кармана придется оплачивать либо национализацию банков, либо многомиллиардные компенсации российским банковским структурам.

Не нужно быть экономистом, чтобы понять, что проблемы в работе системных банков, которыми являются Сбербанк, ВТБ, ПИБ и т.д., могут спровоцировать коллапс и так дышащей на ладан украинской экономики, а также очередной обвал гривны.

Коня на скаку остановит REUTERS Valentyn Ogirenko Мир ждет объяснений. Международная реакция на блокаду Донбасса

В свете этого решение СНБО о введении полной блокады Донбасса и введении санкций против российских банков выглядит как жест отчаяния и попытка власти вскочить в карету на ходу и остановить понесших лошадей. Выступая на заседании СНБО, президент Украины подчеркнул, что "действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы предъявим не только самопровозглашенным республикам, но и "Самопомощи", "Батькивщине" и другим зачинщикам и промоутерам блокады". Логично. Блокада наносит вред экономике, потому власть также присоединяется к блокаде. Будем уничтожать экономику вместе. Очевидно, следующим будет решение СНБО о совместном штурме ОУН, Азовом и Нацгвардией здания Администрации президента.

Если серьезно, то позиция СНБО — крайне тревожный для власти знак. Во-первых, это говорит о полной потере контроля Петра Порошенко над ситуацией в стране и бессилии перед возникшей на Украине махновщиной.

Во-вторых, легализация блокады Донбасса ставит крест на всех попытках Украины вернуть мятежный регион в объятия Киева и добиться мирного урегулирования конфликта. Находящиеся почти три года в экономической блокаде республики уже приняли ряд решений, обеспечивающих их экономическую и политическую самостоятельность от Украины. И процесс будет только набирать обороты.

В-третьих, Киев потерял все аргументы для требований о продолжении антироссийских санкций. Закрепленная указом президента блокада региона является прямым нарушением Минских соглашений, утвержденных СБ ООН. Минский процесс, как известно, обязывает Украину возобновить экономическое сотрудничество, социальное обеспечение, банковское обслуживание жителей ОЛДРО. Почему вместо этого Украина выталкивает Донбасс из страны, объяснить международным партнерам будет невозможно.

И, наконец, за все экономические последствия блокады и изгнания российского капитала будет нести ответственность исключительно действующая власть, а никак не Семенченко, Садовый или Тимошенко. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Чего, собственно, и добивается оппозиция, организовавшая в стране "блокада-шоу". Кому, как ни Петру Алексеевичу, бывшему организатором двух украинских "революций", не знать, что любая уступка требованиям оппозиции на Украине расценивается оппозиционерами как слабость и повод для выдвижения очередных, еще более радикальных, требований. Потому присоединение власти к блокаде нисколько не спасет президента ни от обещанного перекрытия границы с РФ, ни от насильственного захвата российских банков, ни от новых "прорывных" идей оппозиционеров по развалу Украины.

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В шахматах ситуация, когда каждый последующий ход ухудшает положение, называется цугцванг. Порошенко, который не может ни подавить беспорядки, ни возглавить сомализацию Украины, попал в ситуацию классического цугцванга. И даже проведение выборов уже вряд ли спасет ситуацию.