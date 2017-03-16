Париж призвал Киев снять транспортную блокаду Донбасса

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Франция обеспокоена решением Киева о транспортной блокаде на востоке Украины и призывает сделать все для снятия запрета на движение железнодорожного транспорта, говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Франции.

В среду Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) одобрил предложение президента Украины Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

"Франция также крайне обеспокоена решением правительства Украины от 15 марта о введении временной блокады транспорта с товарами на востоке Украины. Мы призываем украинские власти сделать все возможное для снятия блокады железнодорожных путей в районе линии соприкосновения", — говорится в коммюнике.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.