В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель

Скриншот с Youtube

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Администрация президента США сделала попытку сгладить негативное впечатление от поведения Дональда Трампа на встрече с германским лидером 17 марта. Несмотря на просьбы журналистов и обращение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президент США не пожал ей руку во время протокольной съемки в Белом доме. В Вашингтоне впервые прокомментировали инцидент, передает DW.

"Я не думаю, что он расслышал вопрос", — пояснил изданию Der Spiegel пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер. Сайт издания привел слова официального представителя Трампа в воскресенье, 19 марта. Произошедшее — это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства.

Сам Трамп 18 марта в Twitter написал: "Несмотря на то, что вы слышали в фейковых новостях, у меня была потрясающая встреча с германским канцлером".

Ранее сообщалось, что на официальной странице в Facebook президента США Дональда Трампа опубликовано фото рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель.