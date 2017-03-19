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    В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель

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    (обновлено: )24601
    В пресс-службе главы американского государства Дональда Трампа убеждены, что инцидент на встрече с германским лидером Ангелой Меркель 17 марта - это следствие недопонимания.
    Ангела Меркель и Дональд Трамп
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Администрация президента США сделала попытку сгладить негативное впечатление от поведения Дональда Трампа на встрече с германским лидером 17 марта. Несмотря на просьбы журналистов и обращение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президент США не пожал ей руку во время протокольной съемки в Белом доме. В Вашингтоне впервые прокомментировали инцидент, передает DW.

    Ангела Меркель и Дональд Трамп
    Скриншот
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    "Я не думаю, что он расслышал вопрос", — пояснил изданию Der Spiegel пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер. Сайт издания привел слова официального представителя Трампа в воскресенье, 19 марта. Произошедшее — это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства.

    Сам Трамп 18 марта в Twitter написал: "Несмотря на то, что вы слышали в фейковых новостях, у меня была потрясающая встреча с германским канцлером".

    Ранее сообщалось, что на официальной странице в Facebook президента США Дональда Трампа опубликовано фото рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

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