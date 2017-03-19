Конгресс США: свидетельств "сговора" Трампа с РФ нет

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нунес заявил, что доказательств "сговора" президента Дональда Трампа с Москвой нет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

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"Нет свидетельств сговора", — цитирует телеканал ответ конгрессмена на вопрос о данных, которые могли бы подтвердить связь Трампа с Россией, на странице в микроблоге Twitter.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.