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    Прослушки здания Трампа не было - Конгресс США

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    Глава комитета по разведке палаты представителей Соединенных Штатов Америки Девин Нунес подтвердил, что никакого прослушивания здания Trump Tower не было.
    Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Физического прослушивания здания Дональда Трампа Trump Tower в Нью-Йорке никогда не было. Об этом заявил глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нунес.

    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP
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    Ранее член юридического комитета сената Линдси Грэм заявил, что представители ФБР США проведут для сенаторов закрытый брифинг по делу о прослушивании Трампа во время избирательной кампании в 2016 году. Сенатор не уточнил, когда состоится брифинг.

    "Было ли физическое прослушивание Trump Tower? Нет, его никогда не было", — заявил Нунес в эфире телеканала Fox News. На уточняющий вопрос ведущего он подтвердил, что, по имеющейся у него информации, никакой прослушки здания не было.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время его избирательной кампании президент Барак Обама дал указание прослушивать его штаб-квартиру. Доказательств Трамп не предоставил, но попросил конгресс провести расследование по этому поводу. В конгрессе идут споры о том, давал ли Обама такие указания. Официально ФБР и министерство юстиции эти заявления не комментируют.

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