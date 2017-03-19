В Париже не стихают беспорядки. Полиция применила газ

Полицейские, одетые в защитное снаряжение, использовали газ против ряда демонстрантов в масках. Многие протестующие надели также капюшоны и солнечные очки, они несли в руках анархистские флаги.

Во время стычек двое полицейских получили легкие травмы, они были доставлены в госпиталь. Во время демонстрации были разбиты окна в отделениях нескольких банков.

Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа в воскресенье. Демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции". Также там были портреты 13 предполагаемых жертв насилия со стороны полиции. Кроме того, протестующие скандировали "Полиция повсюду, а справедливости нигде нет", "Нет справедливости, нет и мира" и другие лозунги.

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По информации Франс Пресс, полиция насчитала до 7,5 тысяч участников протестного марша, собравшихся на Площади Республики в центре города.

Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент 2 февраля в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека по имени Тео. Завязалась потасовка, полиция применила силу, врачам пришлось сделать Тео операцию. Одному из полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Тео вернулся домой после двух недель в больнице.