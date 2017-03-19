Обзор мировых СМИ: Трамп заявил об "огромном долге" Германии, теракт в Париже

РИА Новости Украина

Трамп заявил, что ФРГ задолжала огромную сумму денег. Ряд зарубежных изданий, в том числе газеты Los Angeles Times, Guardian, Independent уделили внимание заявлению президента США Дональда Трампа в адрес Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Трамп заявил, что Германия задолжала огромные суммы НАТО и США за оборону.

"Несмотря на то, что вы слышали по фейковым новостям, у меня была отличная встреча с германским канцлером Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам. Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии!", – заявил в субботу Трамп.

Газета Guardian отмечает, что заявление Трампа стало "пиком неловкого визита Меркель" в США. В частности, один из неловких моментов появился, когда Меркель и Трамп не пожали друг другу руки перед журналистами на встрече в Белом доме.

При этом газета Independent пришла к выводу, что Трамп, "по-видимому, проигнорировал" озвученную просьбу со стороны одного из представителей СМИ пожать руки, когда главы государств сели рядом перед объективами камер. Газета Guardian также отметила "удивление и недоумение" Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров касательно реплики Трампа о том, что они "оба прослушивались" администрацией предыдущего президента Барака Обамы.

Речь идет о нашумевшей в 2013 году публикации экс-сотрудника американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена о том, что американцы прослушивали мобильный телефон Меркель. Сам же Трамп в марте обвинил своего предшественника в прослушке его телефонных разговоров во время предвыборной кампании.

Теракт в Париже. В субботу утром на севере Парижа полиция остановила для проверки документов автомобиль. Внезапно водитель открыл огонь из пневматического пистолета, ранив одного из сотрудников полиции, после чего скрылся.

Позже стрелявший угнал другой автомобиль и в аэропорту Орли совершил нападение на обеспечивающих безопасность военнослужащих, попытался отнять оружие и был убит на месте.

Злоумышленником оказался 39-летний Зиед Бен Бельгасем, известный полиции и разведслужбам. Французские власти приняли решение о расследовании инцидента как теракта, так как, по словам военнослужащих, нападавший кричал, что действует во имя Аллаха. Об этом сообщают такие западные СМИ, как Monde, Figaro, Parisien, Welt, Frankfurter Allgemeine, Guardian, New York Times.

Как отмечает Washington Post, ранее Бельгасем подозревался в "исламистском радикализме».

КНДР тестирует ракетный двигатель. Северная Корея сообщила, что протестировала новый очень мощный ракетный двигатель. Об этом пишут ряд западных СМИ, в том числе Guardian, Washington Post, Deutsche Welle.

Тест был осуществлен на ракетодроме Тончхан-ни, куда лично приехал глава КНДР Ким Чен Ын. Северокорейский лидер ознакомился с техническими характеристиками двигателя и отдал указание о начале испытания. По его словам, проведенные в субботу испытания двигателя большой тяги являются большим скачком в развитии космической индустрии страны и историческим событием, которое запомнится как "революция 18 марта".

Как отмечает Guardian, эти двигатели с легкостью модифицируются для ракетного оружия.

Ушел из жизни мировая легенда рок-н-ролла Чак Берри. Ряд американских СМИ, в том числе газеты New York Times, USA Today, Huffington Post, Washington Post опубликовали на своих передовицах печальную новость о кончине Чака Берри — легендарного американского рок-н-ролл-музыканта и певца.

Чак Берри умер в субботу на 91-м году жизни у себя дома в округе Сент-Чарльз, штат Миссури. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали его смерть после тщетной попытки реанимационных мер. Семья попросила общественность сохранять право на приватность в период скорби.

После известия о кончине Берри многие звезды шоу-бизнеса опубликовали свои соболезнования об утрате одного из наиболее влиятельных исполнителей рок-н-рола и пионера этого музыкального жанра. Как отмечает USA Today, музыкант группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кейдис назвал Берри "музыкальным ученым", а Джон Леннон ранее отождествлял Чака Берри с еще одним названием рок-н-ролла.

Газета New York Times отметила, что песни Чака Берри на заре его творчества определили движение всего рок-н-рола и вдохновили других музыкантов. Имя Чака Берри было включено одним из первых в "Зал славы рок-н-ролла". В 1984 году он получил одну из самых престижных музыкальных премий – "Грэмми" за вклад в музыкальную индустрию.