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    Меркель пригласила дочь Трампа на экономический саммит в Берлине

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    По словам источника, канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила Иванку Трамп в ходе своего визита в Белый дом. Саммит "Женской двадцатки" W20 пройдет в столице ФРГ в апреле.
    Встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Архивное фото
    REUTERS Jim Bourg

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп на экономический саммит в Берлине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в администрации.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    По словам источника, Меркель пригласила Иванку Трамп в ходе своего визита в Белый дом. По данным агентства, саммит "Женской двадцатки" W20 пройдет в столице ФРГ в апреле.

    Первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом состоялась 17 марта.

    Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США. Ранее Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщил, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации. По словам Горелика, Иванка Трамп станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы широкого спектра.

    Ранее издание Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет, предположительно, на сумму порядка 375 миллиардов долларов.

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