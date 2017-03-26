The Wall Street Journal: только Трамп может урегулировать украинский кризис

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президент Дональд Трамп решительно настроен заниматься национальной политикой, однако ему до сих пор мешают подозрения в связях представителей его команды с Россией в период предвыборной кампании, пишет бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье для The Wall Street Journal. "Чтобы положить конец всем этим домыслам и оставить эти проблемы в прошлом, новая администрация должна выработать более четкую политику в отношении России. И самый простой способ сделать это — принять более активное участие в урегулировании украинского конфликта…", — говорится в публикации.

"Прежде чем стать лучше, российско-американские отношения, возможно, сначала должны ухудшиться. Ужесточение политики в отношении Москвы — это единственный способ получить рычаги влияния на Москву, изменить динамику ситуации в Украине и заручиться поддержкой Конгресса для своей внешней политики. У Трампа даже есть пример для подражания. В разгар холодной войны бывший президент США Рональд Рейган увеличил военное присутствие Вашингтона в Европе. Таким образом, Рейган говорил с позиции силы, когда он призвал советского лидера Михаила Горбачева "разрушить эту стену", — напомнил бывший генсек НАТО.

"Сегодня символом разрыва между Востоком и Западом является не стена, а опасный статус-кво, сложившийся в Украине. Минские соглашения, подписанные в 2014-2015 годах, должны были установить продолжительное перемирие и предотвратить военные действия в Донбассе. Однако ни та, ни другая цель не была достигнута", — полагает Андерс Фог Расмуссен.

"Но с каких пор мы принимаем тот факт, что лучшее, на что мы можем рассчитывать после подписания этих соглашений, — это хрупкий замороженный конфликт? Пришло время принять новый подход, в рамках которого Америка должна взять на себя роль лидера. Прежде чем заняться выработкой стратегии политического урегулирования, Киев должен увидеть улучшения в ситуации на востоке страны… а также восстановление Украиной контроля над своей суверенной границей", — говорится в статье.

"США могут продемонстрировать решимость западных стран, усилив санкции в отношении России, а также увеличить издержки России, начав поставки оборонительных вооружений Украине. Тогда Киев сможет провести независимые выборы на востоке страны… Трампу также стоит назначить специального посланника, который будет заниматься вопросом санкций против России и помогать в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе", — полагает Андерс Фог Расмуссен.

"Кто-то, вероятно, скажет, что, с политической точки зрения, г-н Трамп не сможет противостоять России после всех своих предвыборных заявлений. Однако в прошлом Рейган своим примером показал, как демонстрация силы может изменить условия для налаживания отношений. Встав на жесткий курс в отношениях с Москвой, Трамп победит своих критиков. А американский народ, включая большую часть конгрессменов, поприветствует нормализацию российско-американских отношений", — продолжает бывший генсек НАТО.

"Все заинтересованы в том, чтобы разминировать бомбу замедленного действия на востоке Украины и найти новую формулу взаимодействия. Киеву это поможет решить проблемы с безопасностью, Москве — избавиться от экономических санкций, а для президента Трампа это станет гамбитом, который наконец утихомирит его российских демонов и покажет его как лидера-наследника принципов Рейгана, каким он и хочет быть", — уверен Андерс Фог Расмуссен.