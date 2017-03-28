Fitch сообщило о последствиях продажи украинской "дочки" для "Сбербанка"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Продажа "Сбербанком" украинской "дочки" никак не повлияет на рейтинг головного российского банка, заявили РИА Новости в международном рейтинговом агентстве Fitch.

"Сбербанк" имеет долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах от Fitch на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

"Никак не повлияет. "Дочка" нематериальна относительно баланса группы", — сказал старший директор группы Fitch по рейтингованию финансовых институтов Александр Данилов, отвечая на соответствующий вопрос.

По итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую "дочку" "Сбербанка" приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, сообщает Прайм.

Смотрите также: Поставили на паузу: "Азов" разблокировал отделение "Сбербанка" в центре Киева

"Сбербанк" в понедельник объявил о продаже 100% акций своей "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.