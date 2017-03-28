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    Fitch сообщило о последствиях продажи украинской "дочки" для "Сбербанка"

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    Уход российских банков из Украины (199)

    (обновлено: )14120
    В международном рейтинговом агентстве сообщили РИА Новости, что "дочка" нематериальна относительно баланса группы, поэтому ее продажа никак не повлияет на рейтинг головного российского банка.
    Логотип на здании головного офиса Сбербанка России на улице Вавилова в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Продажа "Сбербанком" украинской "дочки" никак не повлияет на рейтинг головного российского банка, заявили РИА Новости в международном рейтинговом агентстве Fitch.

    "Сбербанк" имеет долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах от Fitch на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

    "Никак не повлияет. "Дочка" нематериальна относительно баланса группы", — сказал старший директор группы Fitch по рейтингованию финансовых институтов Александр Данилов, отвечая на соответствующий вопрос.

    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую "дочку" "Сбербанка" приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, сообщает Прайм.

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    "Сбербанк" в понедельник объявил о продаже 100% акций своей "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

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