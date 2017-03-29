Стремительный выход: "Сбербанк" покидает Украину

РИА Новости Украина

Решение об уходе позитивно как для украинских клиентов Сбербанка, так и для него самого, считают эксперты.

Российский банк в ночь на вторник объявил о продаже украинской "дочки" консорциуму инвесторов, мажоритарным акционером которого стал Саид Гуцериев, сын совладельца "Русснефти" и Бинбанка Михаила Гуцериева.

В консорциум инвесторов также входит латвийский Norvik Banka, принадлежащий гражданину Великобритании Григорию Гусельникову, и подконтрольная Гуцериеву белорусская частная компания. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

Украинский Сбербанк сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов. По итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую "дочку" Сбербанка приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.

Национальный банк Украины (НБУ) поддержал готовящуюся сделку Сбербанка. Пресс-служба регулятора заявила РИА Новости, что НБУ поддерживает цивилизованный выход из украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи.

В Кремле лишь констатировали, что Сбербанк идет по пути финализации своего решения об уходе с украинского рынка, заявив при этом, что обеспокоены ситуацией на Украине, где радикалы блокируют российские банки и магазины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: "Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью после того, что стало происходить».

Ушли оперативно

Еще осенью глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк не намерен уходить с украинского рынка, несмотря на убытки, в декабре он отмечал, что не видит быстрых перспектив выхода с украинского рынка. В начале марта Греф сообщал, что до конца 2017 года Сбербанк решит вопрос с дальнейшим присутствием на этом рынке. После введения санкций 23 марта, глава крупнейшей российской кредитной организации заявил, что теперь Сбербанк активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка. За шесть дней решение было найдено.

Власти Украины ввели с 23 марта сроком на один год санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. При этом пенсионный фонд Украины с 1 апреля прекращает выплату пенсий через отделения "дочек" российских госбанков, в отношении которых введены санкции.

Санкции были введены на фоне масштабных акций украинских радикалов против российских банков. В частности, в начале марта из-за них была приостановлена работа пяти отделений Сбербанка в разных городах Украины, в том числе в Киеве. Менее чем через сутки после объявления о сделке все отделения Сбербанка были разблокированы.

Позже Сбербанк в Украине снял ранее установленные ограничения для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. В частности, отменены лимиты на совершение операций с использованием корпоративных карт — снятие наличных, безналичные операции.

Разумное решение

Опрошенные РИА Новости эксперты позитивно оценили новость о достижении договоренностей по продаже украинского бизнеса Сбербанком. Во-первых, это снижает репутационные риски для Сбербанка, возможно, минимизирует потери.

Во-вторых, это позитивное решение для банковской системы Украины, клиентов и работников кредитной организации — банк возвращается к нормальной деятельности. Более того, новые акционеры украинского Сбербанка могут добиться отмены санкций, полагают эксперты.

Решение Сбербанка о продаже украинской "дочки" положительно как для собственника, так и для банковской системы Украины, считает доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

"Тот факт, что банк не уходит, а попадает в другие руки, это достаточно позитивно для банковской системы страны, потому что не будет такой внезапной крупной потери", — считает он.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал разумной сделку по продаже Сбербанком своей украинской "дочки".

"Сделка дает возможность с достоинством, в том числе финансовым, уйти с украинского рынка", — сказал он.

По словам главы РСПП, самое главное, чтобы сделку восприняли в Украине как способ урегулирования ситуации.

"Потому что, на мой взгляд, даже эти радикалы поняли, что они вред наносят своим гражданам — вкладчикам банков, и это для всех может быть выходом из положения", — отметил он.

Избавившись от украинского актива, Сбербанк снимет с себя повышенные репутационные риски, считает управляющий директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Станислав Волков. Из-за санкций материнский банк не заинтересован в поддержке украинской "дочки", но если такая поддержка потребуется и не будет оказана, это нанесет удар по репутации Сбербанка, рассуждает он.

Цена вопроса

До введения Киевом санкций в отношении "дочек" российских госбанков инвесторы оценивали украинский Сбербанк в 600-700 миллионов долларов, сообщил Sputnik Беларусь источник, знакомый с условиями сделки. После введения санкций и на фоне срочной продажи ее итоговая цена может оказаться намного ниже этих сумм, добавил он.

По словам собеседника агентства, Гуцериев через белорусскую компанию приобретает 55% украинской "дочки" Сбербанка, латвийский Norvik Banka — 45%. Сумму сделки источник не назвал.

По оценке "Эксперт РА", сделка по продаже украинской "дочки" Сбербанка могла быть не вполне рыночной, а ее цена вряд ли превышает половину капитала проданного банка. Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя сделку по продаже Сбербанком своего актива, заявил, что любая сделка в Украине будет иметь дисконт.

Ускоренная продажа "дочернего" банка приведет к фиксации убытка в отчетности по российских стандартам Сбербанка, однако влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным, заявили в кредитной организации. Это никак не повлияет на рейтинг головного российского банка, поскольку украинская "дочка" нематериальна относительно баланса группы, отметили в международном рейтинговом агентстве Fitch. В S&P также заявили, что эта сделка не окажет существенного эффекта на сам Сбербанк.

Все активы, связанные с Украиной, включая кредитный портфель дочерней структуры, предоставленное ей финансирование, а также инвестиции в суверенные долговые бумаги Украины и украинские корпоративные ценные бумаги, составляли всего около 0,1% от общих консолидированных активов Сбербанка на 31 декабря 2016 года.