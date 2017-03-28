Запрет выплат пенсий в "дочках" банков РФ. Комментарий Кравца

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Пенсионеров, которые получали свои выплаты в так называемых "дочках" российских банков, теперь будет обслуживать "Укрпочта". Новые правила начинают действовать уже с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что такое решение принято в связи с указом президента "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Решение касается "Сбербанка", VS Банка, "Проминвестбанка", ВТБ Банка и БМ Банка. Именно в этих финучреждениях пенсионеры не смогут получить свои средства.

Как будет действовать новый механизм начислений через "Укрпочту", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(публикуется на языке оригинала)

Отже з 1 квітня українські пенсіонери отримуватимуть свої гроші у відділеннях "Укрпошти". А чи знають про це самі отримувачі? Як мала проводитися роз’яснювальна робота?

— Насправді я більше впевнений, що в Пенсійний фонд повинен, по-перше, поінформувати всіх отримувачів пенсій, що вони розривають відповідні угоди з російськими банками, відносно яких введені санкції, і в подальшому не будуть перераховувати на ці рахунки кошти.

Для цього пенсіонерам, звичайно, потрібно буде звернутися до або Пенсійного Фонду і зазначити, в які інші фінансові установи перераховувати кошти, на 1 січня, наскільки мені відомо, це було 36 банків, або вже йти на Укрпошту.

Банки не закриті, вони ж продовжують працювати. Їм навіть в цих фінансових установах про це повідомлять.

Загалом з якими проблемами можуть зіткнутися пенсіонери?

— По-перше, це буде втрати часу, тому що потрібно буде пройти відповідну ідентифікацію на тій же "Укрпошті" або у відділеннях інших банків, або відкрити рахунки.

Кошти, які знаходяться в цих банках, накопичені пенсіонерами, якщо вони знаходяться там на депозитних рахунках чи на будь-яких інших рахунках, пенсіонери зможуть в будь-який час зняти без обмежень. Тобто тут обмежень ніяких немає.

А що стосується вже отримання нових сум, то, звичайно, в пенсіонерів виникнуть певні проблеми з відкриттям нових рахунків, а також з, знову ж таки, ідентифікацією себе на відділеннях "Укрпошти".

А це не порушення прав пенсіонерів? Це можна якось оскаржувати?

— На мій погляд, тут Пенсійний Фонд насправді сам штучно і створив цю ситуацію.

Я ще в травні минулого року звертався з відповідними заявами до Пенсійного Фонду і навіть порушив кримінальну справу в СБУ через суд стосовно керівників Пенсійного Фонду, які продовжують співпрацювати з російськими банками.

Звичайно, це буде певні незручності для пенсіонерів, що стосується порушень їхніх прав, то я не вбачаю тут порушення прав, тому що відповідним указом президента введені санкції стосовно російських банків, і фактично кошти пенсіонерів нікуди не зникли. Звичайно, є певні складнощі з переоформленням їх в інші фінансові установи або на "Укрпошту", однак права тут ніяким чином не порушені. Я думаю, що навіть таких позовів не буде.

Виплати в "Укрпошті" — це тимчасове явище чи так і буде далі?

— В Україні на початок року було сертифіковано Пенсійним Фондом 36 банків. Тобто в будь-який з цих банків, за винятком російських банків, які вже виключені з цього списку на підставі указу президента про введення цих санкцій, вони можуть в будь-якому з цих банків, де їм зручно, відкрити свої рахунки і отримувати через них вже пенсії.

Тобто і відділення "Укрпошти" готові?

— Так, і відділення "Укрпошти"… Тобто їм потрібно буде безпосередньо вже в Пенсійному Фонді подати відповідну заяву, де зазначити, де саме їм зручно і де вони хочуть отримувати ці пенсії. І я вважаю, що, звичайно, Пенсійному Фонду треба трошки поквапитися з тим, щоб надати відповідні роз’яснення і не створювати черги.

Ви не очікуєте, що будуть затримки пенсій?

— Затримки у нас відбуваються не тільки на підставі зміни якихось фінансових установ, а і те, що несвоєчасно надходять кошти до Пенсійного Фонду для виплати пенсій. Це по-перше. А що стосується виключно зміни фінансової установи для виплати, то я не думаю, що це є підставою для якоїсь затримки.

Ранее адвокат Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что санкции коснутся лишь банков с государственным российским капиталом, а на частные банки распространяться не будут.

Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.