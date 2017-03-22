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    Блокирование "Сбербанка" в Киеве: дрова, бочки и мягкие пуфы

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (166)

    (обновлено: )20302
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В среду активисты "Национального корпуса" продолжают блокировать здание центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Моя Александрия
    Атака на "Сбербанк" в Александрии

    В настоящее время возле отделения банка находятся около 10 человек, часть из них сидят на мягких пуфах и греются возле бочки с костром. Блокирующие также нарубили дров возле офиса финансового учреждения. Вход в здание остается заблокированным.

    Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, в понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

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