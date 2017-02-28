Кравец: задержание Рубана – попытка прекратить работу по освобождению пленных

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Сотрудники Службы безопасности на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Также в СБУ сообщили, что там изучают возможность запрета пересечения линии соприкосновения Владимиру Рубану в зоне проведения АТО.

Что могут предъявить правоохранители Владимиру Рубану, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(публикуется на языке оригинала)

Що згідно із законодавством можна пред'явити Рубану? За що його можна було затримати і допитувати?

– Фактично, на сьогоднішній день згідно із законодавством йому пред'явити і звинувачувати ні в чому. Тому що у нас не передбачено будь-якої відповідальності за несанкціонований перетин цієї умовної лінії кордону, яка існує в межах території України.

Якщо б це мова була, наприклад, про виїзд в Крим, то можна було б складати якийсь адміністративний протокол. Наразі, з точки зору кримінального законодавства, будь-які звинувачення саме з приводу в'їзду-виїзду навряд чи можуть бути йому пред'явлені. Максимум – якийсь може бути адміністративний штраф.

Те саме стосується і Надії Савченко?

– Так. У Савченко взагалі є певний депутатський імунітет, тому тут взагалі окрема ситуація. А що стосується Рубана, я досить здивований, що СБУ так само поставилася до Рубана, бо як всім відомо, більше ніж він звільнив полонених, мабуть, не звільнив в Україні ніхто полонених, разом з усіма мінськими домовленостями і цими угодами, які на сьогоднішній день існують.

Тому, на мій погляд, це намагання чинної влади припинити безпосередню роботу зі звільнення полонених. Я так це можу розцінювати.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що СБУ допитує Володимира Рубана і планує опитати Савченко. Це різні речі – допит і опитування?

– Мабуть, мені важко сказати, що саме мала на увазі пані речниця, тому що допит може відбуватися виключно в межах якогось кримінального провадження. Допитувати можуть як свідка, можуть як підозрюваного, однак стососовно якихось кримінальних звинувачень йому ніхто не висував, як на сьогоднішній день відомо.

А стосовно Савченко, звичайно, депутата як свідка також можуть, навіть при наявності депутатської недоторканості. Мабуть, це просто така обмовка.

У СБУ повідомили, що вивчають можливість заборони перетину лінії розмежування Володимиру Рубану у зоні АТО. Які санкції передбачено у випадку порушення цієї заборони?

– Зазвичай, дуже важко уявити, яким саме чином, на підставі якого нормативного акту це можна зробити. Це можна зробити виключно, якщо пану Рубану оголосять підозру, в чому він підозрюється і обрати запобіжний захід у вигляді заборони кудись виїжджати. В інакшому випадку в рамках чинного законодавства заборонити будь-якому громадянину України, чи будь-якої іншої країни, перетинати цей умовний кордон, не передбачається можливим.

Также ситуацию с задержанием руководителя центра освобождения пленных Рубана в эфире "ГС" прокомментировал координатор группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко.

Насколько влиятельная фигура – Рубан и его организация в вопросе освобождения пленных?

– Изначально, в 2014 году гражданин Рубан, он же Гарбузюк, занимаясь военнопленными и довольно-таки удачно, то есть ему удавалось освободить большое количество людей.

На сегодняшний день действия, которые предпринимает непосредственно Рубан, поддерживая Савченко, это просто бесполезные действия. Они больше рассчитаны на какую-то пиар-кампанию, потому что эффект от их поездки в ДНР, в Минск, абсолютно никакой. И мы имеем только головную боль при определенных переговорных договоренностях, которые уже были достигнуты.

Теперь у нас на повестку дня выходит новый вопрос: допустить представителя ДНР и непризнанных этих республик в наши тюрьмы. Если мы их не допустим, они будут обвинять украинскую сторону в том, что она не хочет производить обмен. То есть, на чью сторону теперь играют Рубан и Савченко, теперь для нас как минимум непонятно. Но самый главный месседж, который я хочу донести – это все-таки бесполезные заезды, только минусовые.

Как бы вы оценили допросы Рубана СБУ и будущее опросы Савченко? С какой целью?

– Я считаю, что такие допросы нужно было осуществить еще после того, как они попали в Минск и встретились не просто с представителями непризнанных республик, они встретились и организовывали эту встречу, — это представители спецслужб другой стороны. То есть России.

Вот тогда еще нужно было производить этот допрос и задавать вопрос, на каком основании и что вообще связывает господина Рубана со спецслужбами других стран, не работает ли он на эти спецслужбы и не была ли передача какой-то информации, и в информационной войне, по крайней мере.

Каким путем в дальнейшем будут решаться вопросы обмена пленными, даже если Рубану будет запрещено пересекать линию соприкосновения?

– Рубан не решает вопросы. Они к кому ездят? Они ездят к главарям непризнанных республик. А главари непризнанных республик абсолютно не решают никаких вопросов в освобождении. Центр принятия решений находится в Москве.

Напомним, последствия вмешательства Надежды Савченко в процесс обмена пленными будут сдержанно плохими для Украины. Об этом в эфире "ГС" заявил политический аналитик Тарас Чорновил.