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    Запрет на выплаты пенсий в банках РФ: средства пенсионеров не пропадут - Кравец

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    "Геть з України". Атаки на банки РФ (184)

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    Пенсионный фонд решил прекратить выплачивать пенсии в "дочках" российский госбанков, тем не менее, права украинских пенсионеров не были нарушены. Об этом в эфире ГС заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Пенсионеров, которые получали свои выплаты в дочерних банках российских финучреждений, теперь будет обслуживать "Укрпочта". Новые правила начинают действовать уже с 1 апреля. Такое решение принял Пенсионный фонд Украины во исполнение указа президента "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Решение касается банков с российским государственным капиталом, а именно, "Сбербанка", "ВиЭс Банка", "Проминвестбанка", "ВТБ" и "БМ Банка". Именно там пенсионеры не смогут получить свои средства.

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    Не является ли запрет на выплату пенсий нарушением прав украинских пенсионеров, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

    "На мой взгляд, здесь Пенсионный фонд, на самом деле, сам искусственно и создал эту ситуацию. Я еще в мае прошлого года обращался с соответствующими заявлениями в Пенсионный фонд и даже возбудил уголовное дело в СБУ через суд в отношении руководителей ПФУ, которые продолжают сотрудничать с российскими банками. Конечно, будут определенные неудобства для пенсионеров, но я не вижу здесь нарушения их прав, потому что соответствующим указом президента введены санкции в отношении российских банков, и, фактически, средства пенсионеров никуда не исчезли", — отметил Кравец.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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