Залог за Насирова в 100 млн гривен никто не внесет - Кравец

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Временно отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров утверждает, что невиновен. Кроме того он сообщил, что заинтересован в публичности его дела. Ранее суд потребовал за Насирова залог в 100 млн гривен.

По поводу залога высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Хотя мы все смеемся, что залог в каких-то 3 млн фунтов стерлингов для лица, у которого квартира в лизинге в Лондоне, и такого уважаемой человека — это вообще не деньги, ну, на самом деле, это довольно значительные деньги, эти 100 млн гривен. И я не думаю, что у кого-то даже из друзей или каких-то лиц, которые так или иначе влияют на судьбу Насирова, есть сразу такие средства, и они готовы внести их в качестве залога. Такая сумма залога, как показывает опыт, в Украине она фактически нереальна. И мне очень жаль, что судьи на это также не обращают внимания и все же не применяют какие-то более реальные суммы для залога. Потому что мы понимаем, 100 млн никто не внесет даже за Насирова. То есть если бы речь шла о 10-15, 20, 30 млн. грн., для того, чтобы заставить человека выполнять возложенные УК на нее обязательства, я думаю, что это, возможно было бы сделать. А эта сумма — это однозначно исключительно определена для того, чтобы лицо держать под стражей в соответствующих учреждениях", — считает эксперт.

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Соломенский районный суд Киева 7 марта избрал меру пресечения для Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. Утром под зданием Апелляционного суда собрались более сотни молодых людей с нашивками политсилы "Национальный корпус", основанного на базе "Азова".