Блокирование "Сбербанка" было искусственным процессом - Горбаль

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

"Сбербанк" объявил о продаже 100% акций украинской "дочки". Об этом сообщила пресс-служба структуры. Покупателем украинской "дочки" "Сбербанка" выступил консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Белоруссии.

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В сообщении Norvik Banka сказано, что мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев (сын российского миллиардера Михаила Гуцериева). Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

В НБУ заявили, что еще не получали официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке украинской "дочки" "Сбербанка".

Ситуацию вокруг "Сбербанка" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал финансовый эксперт, экс-член совета НБУ Василий Горбаль.

Чи є прямий чи, можливо, опосередкований вплив від продажу "дочки" Сбербанку на вкладників чи інших клієнтів цього банку?

— Інформація стосовно ймовірних покупців ходила вже десь не менше місяця тому. Norvik Bank називався як потенційний інвестор. Різні версії, наскільки ця угода вдала вона чи не вдала, реальна чи не реальна, але так чи інше, Norvik Bank називався. З огляду на те, що, наскільки я знаю, вже сьогодні було розблоковано офіси Сбербанку, це говорить, з однієї сторони, про певну штучність цього блокування, і кимось це сценовано. Тобто зняття блокади позитивно має вплинути на відчуття і поточну роботу банку. Зрозуміло, що все відбудеться тільки після того, тому що це тільки заява, яка прозвучала від прес-служби. Тобто за цим мають бути подані документи до регулятора, відповідно їх опрацювання, АМК, звичайно, тощо. Тим більше, у самому прес-релізі сказано, що до кінця першого півріччя, в принципі, тримісячний термін достатній для того, щоб завершити з НБУ і з АМК усі формальності. Відповідно, стратегія банку буде презентована новими власниками, і тоді ми зрозуміємо і стратегію.

Якою може бути ця стратегія?

— Збереження, скажемо так, оцієї присутності, та, як от зараз працює Сбербанк Росії, чи буде акцентування на якихось там інших видах бізнесу тощо. У будь-якому випадку цікаво було б ознайомитися зі стратегією банку на майбутнє.

Як банківський сектор зараз реагує на всі нинішні дії навколо "дочок" російських банків в Україні, на які накладено санкції?

— У випадку погодження цієї угоди з нашими регуляторними органами, тобто, відповідно, з НБУ та АМК, це дещо заспокоїть ситуацію на ринку, тому що в даному випадку будемо розуміти, що буде повноцінно працюючий банк. Це от, якщо так сухо, без емоцій, без політики, без нічого.

В даному випадку вся ситуація була штучно розігріта?

— Я маю на увазі, що дивним чином блокувальники розійшлися зразу після виходу прес-релізу. Хоча інформація ходила і раніше. Тобто не після указу, не після рішення РНБО, не після рішення НБУ, а після прес-релізу Norvik Banka.

Пенсійний фонд з 1 квітня припиняє виплату пенсій через відділення українських "дочок" російських держбанків. Це якось позначиться на роботі того ж самого "Сбербанку"?

— Це рішення держава могла прийняти і раніше стосовно підприємств державної форми власності, стосовно всього того, що є в підпорядкуванні Кабміну. Тому це рішення — така рефлекція на всі події, які відбувалися. Насправді ці рішення могли би бути і мали би бути прийняті, напевне, ще рік тому.

Продаж "Сбербанку" вирішує його проблему з реальним виходом з-під санкцій?

— По ідеї мав би так. Знову ж, треба дивитися усі документи, які будуть надані в НБУ з точки зору кінцевих бенефіціарів, всього решта, білоруської компанії. Тобто подивимося, що буде в документах. Поки це прес-реліз Norvik Banka про те, що існує і завершена домовленість, яка ще має бути реалізована.

Яку частку ринку в нашій країні охоплює "Сбербанк" зараз?

— У цілому банки з російським капіталом десь до 7-8%. Найбільш вагома з них — це "Сбербанк".

Треба цю частку поступово зменшувати? Як повинен відбуватися взагалі процес?

— Насправді, це ринок відрегулює. Ринок і все-таки решта. Є сама стратегія поведінки цих банків, вони і самі скорочували рівень своїх операцій, що абсолютно зрозуміло. Природній відток клієнтів, що також зрозуміло. Усі ці речі, які відбувалися і ринковим шляхом в тому числі. Яка буде стратегія в Norvik Banka — побачимо. Чи це збереження просто присутності, чи це нарощування обсягів, агресивна достатньо стратегія. Побачимо з перших заяв Norvik Banka. Але, я думаю, що вони можуть бути тільки після того, як буде завершена вся ця угода.

Ранее Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" подчеркнул, что все условия МВФ Украина выполнила, и уже ничего не мешает предоставить очередной транш.

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А политолог Олег Саакян в эфире "ГС" выразил мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда — один из основных индикаторов для других кредиторов.