Противостояние вокруг "Сбербанка" уменьшило его цену в разы - Бортник

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Российский "Сбербанк" объявил о продаже украинского дочернего банка. В финучреждении ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

Продажу дочерних акций банка прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"По меньшей мере, три последних года постоянно велся активный диалог о возможной продаже этого банка, и даже высказывались предложения и фигурировали определенные лица, приближенные к власти, которые были готовы якобы приобрести "Сбербанк". Безусловно, это политическое противостояние, которое развернулось вокруг этого банка, уменьшило его цену в разы. Говорить, конечно, на сколько, я сегодня не берусь, но, по меньшей мере, вдвое стоимость банка в сравнении с 2015 годом упала, и это является следствием, очевидным следствием этого противостояния, в том числе и блокады самого банка", — считает эксперт.

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"Сбербанк" в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.