"Сбербанк" в Украине изменит название после продажи

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинская "дочка" "Сбербанка" сменит название после завершения сделки по продаже, заявил один из покупателей банка — владелец Norvik Banka Григорий Гусельников.

В понедельник, 27 марта, "Сбербанк России"сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии. Мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку "Сбербанка", стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил позднее Norvik banka.

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"Банк по всей видимости, будет носить имя Norvik Bankа, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bankа", — заявил Гусельников в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его мнению, смена бренда пойдет на пользу и покупателю, и продавцу. "Для того, чтобы дальше не нагнетать обстановку, успокоить ее, бренд будет заменен, и банк будет позиционироваться как европейский банк, которым он и будет являться", — заявил инвестор.

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Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.