Продажа "Сбербанка" успокоит ситуацию на рынке – Горбаль

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк России" объявил о продаже 100% акций украинской "дочки". Покупателем выступил консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Белоруссии. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрения сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

В то же время в НБУ заявили, что еще не получали официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке украинской "дочки" "Сбербанка".

Как на это отреагирует украинский банковский сектор, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый эксперт, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

"По крайней мере, в случае согласования этого соглашения с нашими регуляторными органами, то есть, соответственно, с НБУ и АМК, это несколько успокоит ситуацию на рынке, так как в данном случае будем понимать, что будет полноценно работающий банк. Это вот, если так сухо, без эмоций, без политики, без ничего", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что "Сбербанк" в Украине изменит название после продажи.