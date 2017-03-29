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    Продажа "Сбербанка" успокоит ситуацию на рынке – Горбаль

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    Уход российских банков из Украины (206)

    (обновлено: )16
    Финансовый эксперт, бывший член совета НБУ Василий Горбаль в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после продажи украинских акций "Сбербанка" станет понятно, что это полноценно работающий банк.
    Василий Горбаль
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк России" объявил о продаже 100% акций украинской "дочки". Покупателем выступил консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Белоруссии. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрения сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

    Василий Горбаль
    УНИАН
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    В то же время в НБУ заявили, что еще не получали официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке украинской "дочки" "Сбербанка".

    Как на это отреагирует украинский банковский сектор, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый эксперт, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

    "По крайней мере, в случае согласования этого соглашения с нашими регуляторными органами, то есть, соответственно, с НБУ и АМК, это несколько успокоит ситуацию на рынке, так как в данном случае будем понимать, что будет полноценно работающий банк. Это вот, если так сухо, без эмоций, без политики, без ничего", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что "Сбербанк" в Украине изменит название после продажи. 

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