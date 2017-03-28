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    Экономика

    "Сбербанк" отменил ограничения по картам для юрлиц и предпринимателей

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (202)

    (обновлено: )16
    С 28 марта отменяются ранее установленные суточные лимиты на совершение операций по снятию наличных средств и на любые безналичные операции с карточных счетов.
    Отделение Сбербанка в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк" в Украине отменил со вторника ранее установленные ограничения для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, сообщается на сайте банка.

    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что с 28 марта 2017 года отменяются все ранее установленные суточные лимиты на совершение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов", — говорится в сообщении.

    "Сбербанк" в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

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    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков, в том числе украинского "Сбербанка" и его "дочки" VS Bank. Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Кроме того, "Сбербанк" столкнулся с блокированием своих отделений в ряде городов Украины.

    Украинская "дочка" "Сбербанка" сообщала о введении с 16 марта ограничений на выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также о введении временных суточных лимитов для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

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