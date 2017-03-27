Генерал-майор Вовк о реформировании СБУ

Пресс-служба СБУ

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Концепцию реформирования Службы безопасности Украины в ближайшее время должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, некоторые функции СБУ передадут другим правоохранительным органам.

"Скоро СНБО рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием опыта лучших практик стран-членов НАТО. Предполагается, что отдельные функции СБУ, не свойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы в другие правоохранительные органы. Так, в НАБУ, Государственное бюро расследований, Нацполицию Украины постепенно перейдут расследования некоторых должностных преступлений и преступлений, совершенных организованными преступными группировками. СБУ есть и останется основным контрразведывательным органом государства", — подчеркнул глава государства.

Подробнее о работе Службы безопасности Украины, ее недостатках, и что нужно менять в этом органе в рамках концепции реформирования, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил генерал-майор, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що вам відомо про цю концепцію реформи СБУ? Що будуть змінювати?

— Зараз найкраще працює і найкращі результати в СБУ. Чому? Тому що їх і не реформували. Реформувати потрібно дуже обережно, з великою підготовкою, і реформування повинно пройти інституції, в яких закладені класичні схеми. Це відпрацьовувати повинна сама СБУ і працівники, які самі відчувають, що потрібно змінити, а не писати під диктовку європейських наших друзів. Я друзі кажу не в лапках, тому що, дійсно, це наші друзі, і куди ми намагаємось йти до цивілізованого світу від сходу. Але для того щоб позбавити функцій одну структуру, потрібно, щоб ці функції могла виконувати інша структура. Зараз ми послухали, президент дуже правильно каже, що є невластиві функції у СБУ. Є в нас приклади Молдови, де є СІБ – служба інформаційної безпеки і все. Всі ми розуміємо, що головна функція – це контррозвідка, але є ще департамент захисту національної державності. Є ще інші підрозділи, функції яких якщо передати в інші органи, не буде кому виконувати, тут обережно треба підходити. Якщо вже передавати, то передавати з частиною людей, які виконують ці функції в СБУ. Це все повинно бути розписано. Ця концепція повинна бути вся в схемах. Вона повинна впроваджуватись поетапно, а швидка зміна однієї структури на функції іншої не дасть результатів, в усякому разі, в перші часи, а може призвести взагалі до того, що ніхто не зможе виконати ці функції. Ті, хто отримає, не навчаться, а ті, хто їх втратив – уже не буде їх в правоохоронній системі.

І ще раз: передача функцій до ДБР, наприклад, але ж ми бачимо, ДБР повинно діяти до листопада, вже працювати якщо не на повну силу, то хоча б на 50%. Але на сьогодні в глухому куті знаходиться конкурс на керівництво ДБР. То як ми можемо зараз підписувати про передачу функцій, коли та структура ще не створена і невідомо, коли буде створена? Я не про те, що не потрібно реформувати. Але до цього потрібно підходити, по-перше, обережно, по-друге, професійно і, по-третє, знаєте, достатньо критично. Коли європейські наші друзі пишуть для наших реалій закони, реформи, концепції, вони не завжди адаптуються. Це насильне адаптування призводить до того, що одна структура втрачає можливість працювати і не працює, інша структура не набрала досвіду, не набрала можливості, не набрала потужності і втрачає можливості працювати в тому чи іншому секторі. Це не критика. Це те, через що я пройшов, через що я прохожу і за що я переживаю, тому що для мене правоохоронна система — не пустий звук.

Які ще зараз у СБУ є функції, які невластиві класичній спецслужбі?

— Президент сказав про те, що розслідування, наприклад, економічних злочинів, так званих економічних, економічного блоку, я теж вважаю, розслідування інших злочинів, де є департамент інформаційної безпеки, а це великий блок, це "сучасний" блок злочинів. Тут теж потрібен і неабиякий досвід, неабияка співпраця потрібна з технічними органами. Вони не властиві для СБУ. З іншої сторони, всі злочини терористичної направленості повинні залишитись в СБУ, розслідування всіх злочинів, всі злочини в сфері національної безпеки, оскільки цим займається розвідка і департамент захисту національної державності. Ми повинні відійти від економічного управління. Якщо в СБУ діє головне управління захисту економіки держави, контррозвідувального захисту економіки держави, звичайно, це не властива функція. Хоча деякі питання, наприклад, ВТС – військово-технічне співробітництво. Це економіка? Економіка. Там без контррозвідки не обійтись.

У рамках концепції будуть змінюватись методи роботи СБУ?

— Придумати велосипед неможливо. Методи роботи спеціального органу практично всюди однакові. Це оперативно-розшукова діяльність і це технічні заходи, оперативно-технічні заходи, ще візуальні спостереження, які в кожній країні є, вони просто називаються по-іншому. Може, десь процедура сама виконання тих чи інших заходів, але велосипед не придумаєш, я ще раз наголошую.

Наскільки прозора діяльність СБУ? Наскільки проблема корупції стоїть гостро в СБУ?

— Я вимушений визнати, що корупція є в усіх правоохоронних органах. Що таке корупція? Це коли люди за винагороду вчиняють ті чи інші дії чи не вчиняють тих чи інших дій, які мали б вчинити. Є такі випадки, є такі дані, є такі зараз провадження. Інша справа, що її потрібно викорінювати офіційно. Не схватив голими руками, перевернув, не ту фарбу наніс, забрав ті купюри, які не помічені і потім доказуєш, що, дійсно, тут корупційний суд у нас. А суд каже: дайте достатні і допустимі докази, які належним чином оформлені. У нас професіоналів вимели, в тому числі, законом про люстрацію. Я не ображений, я не підпадаю під люстрацію, але я знаю професіоналів, які мали відношення дуже відносне до корупції, які працювали, вміли працювати ефективно, законно і позитивно, і вміли передавати досвід, але їх прибрали, тому що потрібно було взяти на роботу чиїхось племінниць, племінників, які взагалі відношення до структури не мають, а мають тільки освіту, і то не завжди легальну. У нас в переходах можливо купити будь-які дипломи.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции не сделало ее работу качественней, а судьи уважают права преступников больше, чем потерпевших.