Рябчин: Порошенко нужна "ручная ЦИК"

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Члены ЦИК, срок полномочий которых истек, должны быть переизбраны, а задача парламента – найти компромисс по поводу предложенных кандидатур. Об этом сегодня заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

Эксперты же говорят о том, что процесс окончательно перевели в непубличную плоскость.

Как ведутся консультации, и когда вопрос будет вынесен на голосование, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Коли останнього разу велись консультації з фракцією "Батьківщина"?

— Я можу сказати, що це ганьба – ситуація з ЦВК, однак вона зрозуміла в контексті цієї узурпації влади, яка є у нас в державі, коли одна гілка влади, а саме інституція президента, намагається захопити регулятори, які призначають тарифи і енергетичні питання. Узурпація влади тому, що ЦВК, вони всі розуміли, яким чином він рахує результати виборів, а зараз ідуть вибори в об’єднану громаду і там треба вирішувати питання і, в тому числі, і спірні на користь представників влади. Ми розуміємо, що поки не буде політичної кон’юнктури сприятливої для президентської інституції, цієї ротації не буде. Тому що, відверто кажучи, коли всі фракції в парламенті подали свої пропозиції вже рік чи півтора тому, а зараз до сих пір президентська гілка влади каже про те, що ми чекаємо пропозицій від фракцій. Всі подали ці пропозиції, однак чомусь президент на голосування рік тому виніс пропозиції не від всіх фракцій, як це було завжди за квотним принципом. Було п’ять людей від БПП, ще від "Народного фронту", фракції "Батьківщина". Незважаючи на те, що ми подавали кандидатури, жодної не було винесено. Це, відверто кажучи, ганьба, коли навіть політична кон’юнктура превалює над просто законністю і здоровим глуздом. І з фракцією "Батьківщина" ніхто не вів ці консультації. Ми взагалі з президентом спілкувались десь півроку тому, було офіційно і от тільки минулого тижня наш представник Сергій Соболєв був запрошений на спілкування з президентом. Питання ЦВК не виносилось, наскільки я знаю.

"Батьківщина" не подаватиме чи не дають можливості подати своїх представників до ЦВК?

— Ми вже подали своїх представників дуже давно, і ми довіряємо тим людям, яких ми подали. Це професіонали, і ми бажаємо, щоби вони працювали в ЦВК. Ми це зробили ще рік тому, однак наші пропозиції як фракції, як політичної сили, яка вже багато років знаходиться у парламенті, в коаліції чи в опозиції, вони не потрібні президенту. Йому потрібна узурпація влади. Йому потрібний власний ЦВК, який буде повністю підконтрольний.

Йдеться про порушення саме кількісного співвідношення членів ЦВК?

— Жодної людини від "Батьківщини" не внесли минулого разу. Що зараз, ми не знаємо, які кандидатури буде вносити президент. Минулого разу, коли в парламенті ми почули і подивились цей список, жодної людини від фракції "Батьківщини"не було. Були навіть люди, якщо не помиляюсь, від "Волі народу" чи щось таке, тобто не від фракцій політичних, а від груп, тобто від штучно створених депутатів-мажоритарників були пропозиції, жодної людини від "Батьківщини", на жаль, внесено не було.

Чи згодні ви з тим, що переговорний процес щодо ЦВК як ніколи проходить в закритому режимі?

— Це, дійсно, ганьба, коли приймаються рішення, які не узгоджені з суспільством, з політичними силами, які представляють це суспільство, тобто ми бачимо цькування антикорупційних активістів. Можна було це зробити в більш гідний спосіб, поспілкуватись із людьми, які, можливо, це зробили б набагато якісніше. Те саме з ЦВК. Цього не робиться за півроку до виборів чи, я не знаю, якщо будуть якісь там дочасні вибори, тобто це абсолютно неправильна і ганебна ситуація, коли під когось, під політичну силу президента або прем’єра підлаштовуються всі. Так неправильно. Треба робити в інтересах українського народу, а не в інтересах однієї політичної сили. Я спілкувався з членами ЦВК з деякими. Там є фантастичні ідеї по електронним виборам, по тому, щоб люди могли підраховувати ці речі на вибори, як у нас зараз – по три, по чотири дні люди не можуть папірці здавати і там ідуть маніпуляції в цей час, а щоб це було сучасно, щоби молодь ходила на вибори і голосувала по айпадам, по айфонам. Це також технології в усьому світі, щоби не було фальсифікації. Якщо ти хочеш зробити країну модерновою, щоби влада відображала волевиявлення людей і в нас країна розвивалась, ти можеш це зробити. Якщо ти хочеш фальсифікувати і хочеш узурпувати, ти будеш робити те ж саме, що робиться з ЦВК.

Кого від фракції ви делегували? Можливо, неофіційно вам хтось коментував, чому президент не відреагував на ваші пропозиції?

— Ми подавали Жану Усенко-Чорну, знаний фахівець, яку поважають всі політичні сили як людину, яка знає буквально все про ЦВК, одна із тих, яка не зганьбила себе і не була помічена в жодному скандалі стосовно ЦВК.

Зараз вона заступник голови ЦВК. Можна тоді говорити про необхідність заміни всього складу, якщо Усенко-Чорну залишаємо. Можливо, когось ще треба залишити?

— Тут вже трошечки, не хочу звинувачувати журналістів, маніпуляція, однак ви побудували такий логічний ланцюжок. Я можу сказати про інституційну пам'ять, яка повинна бути. Повинні прийти фахівці, яким довіряють політичні фракції. Я за оновлення людей. Я за те, щоб люди, які зганьбили себе, вони жодним чином не були. Однак, ми розуміємо, що повинні бути люди, які знають систему досконаліше, бо в нас не було конституційного колапсу.

Коли буде вирішена ситуація з ЦВК, своєю точкою зору також поділився в ефірі "ГС" народний депутат від фракції "Народний фронт" Олександр Кодола.

Коли останнього разу піднімалось це питання? На який фініш вийшли?

— Я можу говорити не за всю владу, а лише за фракцію "Народний фронт". Ми обговорювали питання переформатування ЦВК в понеділок минулий на фракції за участю керівництва фракції Арсенія Яценюка і голови ВР Андрія Парубія. В принципі, говорили про те, що минуле подання, яке було ще минулого року від президента, воно, скажімо так, не враховувало інтересів всіх фракцій, всіх політичних сил. Саме тому воно і не було підтримано ВР. Я думаю, це моя принципова позиція, що ЦВК повинно формувати і мати там представництво всі без винятку політичні фракції, які сьогодні представлені в парламенті. Тому що саме чесна ЦВК на руку всім політичним силам – і тим, хто сьогодні при владі, і хто в опозиції, тому що я вже не раз казав, сьогодні ви влада, а через місяць, через рік — ви будете в опозиції. Тому саме проведення чесних, об’єктивних виборів, щоби вони не були сфальшовані, щоби не були куплені округи, це, я думаю, прерогатива, завдання для всіх нас.

Саме це ми обговорювали у себе на фракції і визначились, що один кандидат у нас залишається із тих, кого ми подавали раніше, а ми подавали три кандидати. Це Леонтій Шипілов, це Андрій Магера і Ганна Онищенко. Так як Андрій Магера не підходить за критеріями президента, оскільки президент висловив думку, що мають бути всі нові люди в ЦВК, Ганна Онищенко у нас сьогодні займає також відповідальну посаду державного секретаря в Мінюсті, тому ми поки що залишаємо Леонтія Шипілова. Це відомий науковець-юрист і, власне, обговорювали ще одну кандидатуру, але поки рішення не прийнято. Обговорювали і чинних депутатів нашої фракції. У нас дуже багато серйозних юристів.

Ось що каже нардеп Карпунцов: "…пропонували, наприклад, Андрію Помазанову від фракції йти членом ЦВК. Але дивлячись на те, наскільки ця людина ефективна в парламенті, я думаю, що це помилкове рішення делегувати в ЦВК. Я думаю, туди треба менш харизматичних, більш спокійніших за характером, тому що Андрій – це просто знахідка для "Народного фронту" у парламенті…"

— По-перше, однозначно, що "Народний фронт" не гальмує це питання, тому що ми не бачили, не чули подання від інших фракцій і, тим більше, від БПП, це перше. По-друге, що стосується наших кандидатур, то я вам сказав, що одна кандидатура у нас є затверджена і другу, дійсно, ми обговорюємо. Це, в тому числі, може бути Андрій Помазанов та інші юристи. Але, наскільки я знаю, Андрій поки що не підтримав таку ідею. Тому поки що це на рівні обговорення. Називалось і прізвище Олени Бойко – це людина-фахівець з питань виборчого законодавства, місцевого самоврядування, децентралізації влади, дуже кваліфікована людина. Обговорювались і інші кандидатури. У нас понад 10 саме юристів і адвокатів у фракції, чинних нардепів. Тому, я думаю, що наступного понеділка на засіданні фракції ми це рішення затвердимо, і я б дуже хотів, щоби наступний тиждень вже був вирішальним в питанні призначення нового складу ЦВК.

Чи буде наступного тижня проголосований новий склад ЦВК, як вважаєте?

— Я думаю, наступний тиждень однозначно, всі фракції вже повинні подати свої кандидатури на розгляд президенту і очікуємо від президента вже подання до ВР. У нас два тижня поспіль будуть пленарні, тому, я думаю, що в нас достатньо часу, щоби це питання вирішити.

Це означає те, як говорять деякі депутати в кулуарах, що президент все-таки готується до виборів?

— Я виключаю, чесно кажучи, питання виборів дочасних і парламентських, і президентських, оскільки будь-яких юридичних або формальних, навіть політичних підстав, у нас для цього немає. У нас є чинна ВР, яка щодня під час пленарних засідань ухвалює важливі законодавчі ініціативи, і тому дочасні вибори – це лише розхитування ситуації і це гальмування всіх реформ, які були розпочаті таким великим трудом, і однозначно, що це буде не на користь Україні, це не український сценарій. Тому всі державницькі сили, в тому числі і президент неодноразово про це заявляв, що не допустить ніяких позачергових виборів.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

А политтехнолог Сергей Гайдай в эфире заявил, что депутаты не будут принимать законы, которые могут усложнить им жизнь: как то о снятии неприкосновенности или о наказании за двойное гражданство.