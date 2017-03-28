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    Циклон "Дебби" в Австралии: без света остались около 50 тыс человек

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    Циклону "Дебби" присвоена четвертая категория из пяти возможных, скорость порывов ветра составляет около 260 километров в час. Один человек серьезно пострадал и попал в больницу в результате обрушения стены в городе Просерпайн, сообщила полиция.
    Мощный циклон Дебби в Австралии
    REUTERS AAP/Sarah Motherwell

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Почти 50 тысяч человек в Австралии остались без электричества из-за циклона "Дебби", который обрушился на северо-восточный штат Квинсленд. Об этом сообщило агентство Reuters.

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    Ранее метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси".

    Австралийские метеорологи присвоили циклону "Дебби" четвертую категорию из пяти возможных, скорость порывов ветра составляет около 260 километров в час. Один человек серьезно пострадал и попал в больницу в результате обрушения стены в городе Просерпайн, сообщила полиция. Серьезный ущерб в результате циклона нанесен многим зданиям.

    "Вероятно, мы будем получать больше сообщений о пострадавших, если не о погибших. Нужно быть готовым к этому", — заявил представитель полиции штата Ян Стюарт. Во вторник после полудня по местному времени циклон обрушился на город Эрли-Бич, где сильный ветер оборвал телефонную связь.

    Ранее сообщалось, что в результате циклона погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл была приостановлена.

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