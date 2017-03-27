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    ЦИК: проевропейская партия ГЕРБ победила на выборах в парламент Болгарии

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    По данным ЦИК Болгарии, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" набрала 32,65% голосов избирателей, на втором месте с 27,20% следуют их главные соперники - Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой.
    Лидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов в штабквартире партии ГЕРБ
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    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым победила на досрочных парламентских выборах, набрав 32,65% голосов, об этом свидетельствуют данные ЦИК Болгарии после обработки 100% бюллетеней.

    Парламентские выборы в Болгарии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    На втором месте с 27,20% следуют их главные соперники — Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой, которая заявляла о намерении в случае победы наложить вето при следующем голосовании по вопросу продления антироссийских санкций ЕС.

    Также четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты" (ОП) с 9,07%, партия "Движение за права и свободы" (ДПС) с 8,99% и партия "Воля" с 4,15%.

    После появления данных exit polls Нинова признала поражение на выборах и поздравила своих соперников. При этом она отметила, что не намерена создавать коалицию с Бойко Борисовым, так как у двух партий совершенно разные программы.

    Глава социалистов также добавила, что в случае, если ГЕРБ по какой-либо причине не сможет сформировать правительство, БСП готовы составить свой кабинет министров.

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