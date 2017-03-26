Парламентские выборы в Болгарии: как проходит голосование

Участки открылись в 7.00 по местному времени (8.00 по Киеву) и закроются в 20.00 (21.00 по Киеву). На территории Болгарии открыто 12 294 секций для голосования, также использованы 184 передвижные и 254 временные секции.

Болгарский парламент состоит из 240 депутатов, которые избираются посредством всеобщего народного голосования на четыре года. Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей. ЦИК страны сообщил, что в предстоящих выборах 2017 года примут участие 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет, всего зарегистрировались 4732 кандидата.

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Болгарские граждане, находящиеся за границей, также смогут проголосовать. В 70 странах мира будет открыта 371 секция для голосования. Больше всего участков будут открыты в Великобритании (58), США (35) и Турции (35). Во Франции их число составит 15, в Греции — 21, в Германии — 13. По ряду причин, в том числе, из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности, участки не будут открыты в КНДР, Ливии, Сирии, Монголии, Пакистане, Афганистане, Эфиопии и Индонезии. Отмечается, что для голосования за границей заявления подали более 45 тысяч граждан Болгарии.

Правопорядок в день выборов, по данным МВД страны, будут обеспечивать 14 тысяч полицейских.