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    На выборах в Болгарии лидирует партия экс-премьера ГЕРБ – exit poll

    (обновлено: )45101
    На втором месте с 28,4% следует Болгарская социалистическая партия во главе с Корнелией Ниновой. 4%-ный барьер для прохождения в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты" с 8,8%, Движение за права и свободы с 7,8 % и партия "Воля" c 4,6%.
    Парламентские выборы в Болгарии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. На досрочных парламентских выборах в Болгарии лидирует партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым с 32,8%. Об этом свидетельствуют данные exit polls исследовательского агентства Gallup International, проведенные для телеканала Nova TV.

    Парламентские выборы в Болгарии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Болгарии: как проходит голосование

    На втором месте с 28,4% следуют их главные соперники – Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой. В ходе предвыборной кампании Нинова обещала заблокировать продление антироссийских санкций ЕС.

    Кроме того, согласно опросу, 4%-ный барьер для прохождения в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты" с 8,8%, Движение за права и свободы с 7,8 % и партия "Воля" c 4,6%.

    Опрос показывает данные на 19.00 по местному времени. Первые официальные данные станут известны в ночь на понедельник, когда закроются избирательные участки по всему миру.

    Болгарский парламент состоит из 240 депутатов, которые избираются посредством всеобщего народного голосования на четыре года. Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей.

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