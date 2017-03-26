На выборах в Болгарии лидирует партия экс-премьера ГЕРБ – exit poll

КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. На досрочных парламентских выборах в Болгарии лидирует партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым с 32,8%. Об этом свидетельствуют данные exit polls исследовательского агентства Gallup International, проведенные для телеканала Nova TV.

На втором месте с 28,4% следуют их главные соперники – Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой. В ходе предвыборной кампании Нинова обещала заблокировать продление антироссийских санкций ЕС.

Кроме того, согласно опросу, 4%-ный барьер для прохождения в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты" с 8,8%, Движение за права и свободы с 7,8 % и партия "Воля" c 4,6%.

Опрос показывает данные на 19.00 по местному времени. Первые официальные данные станут известны в ночь на понедельник, когда закроются избирательные участки по всему миру.

Болгарский парламент состоит из 240 депутатов, которые избираются посредством всеобщего народного голосования на четыре года. Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей.