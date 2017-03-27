Парламентские выборы в Болгарии: страна вновь идет на Запад

РИА Новости Украина

Лидер партии Бойко Борисов после появления данных exit polls заявил о готовности учитывать все свои предыдущие ошибки и при формировании кабмина, и в его работе, однако только время покажет, сможет ли это политическое формирование использовать и дослужить до конца свой третий мандат.

Болгария является парламентской республикой, Народное собрание страны состоит из 240 депутатов, которые избираются всеобщим народным голосованием на 4-летний срок. Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей.

В выборах этого года приняли участие 13 партий, девять коалиций и 21 инициативный комитет, всего зарегистрировались 4 тысячи 732 кандидата. Право голоса имеют более 6,8 миллиона граждан Болгарии.

По данным ЦИК, на 17.00 явка на выборах оказалась высокой, на участки пришли 42,74% или 2,9 миллиона избирателей. По последним данным МИД Болгарии, на участках, открытых за границей, проголосовали более 100 тысяч человек. По сравнению с парламентскими выборами 2014 года нынешняя явка выше: тогда к 17.00 на участки пришли 39,2% избирателей.

Первые данные ЦИК

Данные подсчета 16,79% бюллетеней свидетельствуют, что партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) набирает 33,18%, далее с 27,45% следует Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой. Кроме того, согласно опросу, 4-процентный барьер для прохождения в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты" с 9,66%, Движение за права и свободы с 6,40% и партия "Воля" c 4,09%.

Остальные партии не смогли заручиться необходимой поддержкой электората. Коалиция "Реформаторский блок" набрала 3,15%. Партия ДОСТ, из-за которой разгорелся предвыборный скандал Болгарии с Турцией, остается вне Народного собрания с 2,01%, против всех высказались 2,79% избирателей.

По подсчетам исследовательского агентства Gallup International, ГЕРБ получит в парламенте 94 места, БСП – 80, ОП и ДПС по 27, а "Воля" – 12.

Будет ли коалиция

Предугадать исход голосования было крайне сложно, так как ГЕРБ и БСП на протяжении всей предвыборной кампании шли на равных. Теперь же есть еще более важный вопрос – сможет ли ГЕРБ создать коалиционное правительство.

Корнелия Нинова уже поздравила оппонента с победой, но при этом открыто заявила, что у партий слишком разные платформы, поэтому большая коалиция между ними невозможна. Об этом она неоднократно говорила и во время кампании, а после выборов подчеркнула, что "БСП является альтернативой ГЕРБ".

Однако лидер БСП также однозначно дала понять, что в случае развития неблагоприятного сценария для ГЕРБ, при котором партия не сможет собрать коалицию и сформировать правительство, социалисты готовы перенять у них пальму первенства и создать кабинет министров.

Лидер ГЕРБ Бойко Борисов в свою очередь подчеркнул, что выбор народа показывает, что ему нужна во главе страны именно прозападная партия.

"Приложим огромные усилия, надеюсь, с минимальными компромиссами. Увидимся с нашими потенциальными партнерами после объявления окончательных результатов. Тогда в условиях спокойных переговоров, я надеюсь, мы сможем быстро сформировать правительство, которое будет отвечать ожиданиям нашего народа", – сказал лидер ГЕРБ.

Нарушения

МВД Болгарии сообщило, что день выборов в стране в целом прошел спокойно. В специально организованный ситуационный центр поступило только 83 сигнала о каких-либо нарушениях.

Официальный представитель ЦИК Александр Андреев сообщил, что к 16.00 на выборах зарегистрировано 67 жалоб о нарушениях, несколько из которых – в отношении СМИ, которые опубликовали данные о предварительных результатах по опросам exit polls до завершения голосования в 20.00.

Ряд болгарских изданий и интернет-порталов, нарушая правила электорального процесса, публиковали данные исследовательских агентств до 20.00, когда закрылись избирательные участки. Позже, когда ЦИК принял решение их оштрафовать, появились сообщения, что редакция этих СМИ так поступили ради своих читателей, от которых, по мнению изданий, нельзя скрывать подобную информацию до какого-то определенного времени.

На сайте ЦИК сообщается, что оштрафованы будут порталы и издания dnevnik.bg, Pik.bg, Blitz.bg, plovdiv24.bg, 24часа.bg, сумма штрафа составит от 2 тысяч левов (1,1 тысяч долларов) до 5 тысяч левов (2,7 тысяч долларов).

Также были выявлены нарушения, связанные с попытками подкупа избирателей, неисполнением наблюдателями своих обязанностей, разглашением тайны голосования. Несколько человек в разных городах уже находятся под стражей, в частности, по обвинению в попытке подкупа избирателей.

Причины досрочных выборов

Очередные выборы в болгарский парламент должны были состояться в 2018 году, однако поражение кандидата от правящей тогда партии ГЕРБ Цецки Цачевой на президентских выборах в ноябре прошлого года послужило поводом для отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова, который пообещал сложить с себя полномочия в случае победы кандидата от социалистов Румена Радева.

Парламент Болгарии не смог сформировать новый кабинет министров, так как все партии, которым были вручены соответствующие мандаты, вернули их президенту страны, которым на тот момент являлся Росен Плевнелиев. И уже 24 января новый президент Болгарии Румен Радев подписал указы о роспуске 43-го парламента с 27 января этого года, а также о проведении досрочных выборов в национальное собрание 26 марта 2017 года.

После этого президент назначил служебное правительство, которое вместе с ним в настоящий момент управляет страной, и главной его задачей является подготовка и проведение честных и законных выборов.