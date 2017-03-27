Проевропейская партия ГЕРБ побеждает на выборах в Болгарии

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым лидирует на досрочных парламентских выборах, набрав 33,18%, свидетельствую первые данные ЦИК Болгарии после подсчета 16,79% бюллетеней.

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На втором месте с 27,45% голосов находятся их главные соперники – Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой, которая заявляла о намерении в случае победы наложить вето при следующем голосовании по вопросу продления антироссийских санкций ЕС.

"ГЕРБ набирает 33,18%, БСП получает 27,45%", — свидетельствуют данные Центризбиркома.

Также четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты" (ОП) с 9,66% голосов, партия "Движение за права и свободы" (ДПС) с 6,40% и партия "Воля" с 4,09%.

После появления данных exit polls, Нинова признала поражение на выборах и поздравила своих соперников. При этом она отметила, что не намерена создавать коалицию с Бойко Борисовым, так как у двух партий совершенно разные программы. Глава социалистов также добавила, что в случае, если ГЕРБ по какой-либо причине не сможет сформировать правительство, то БСП готовы составить свой кабинет министров.