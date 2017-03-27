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    Проевропейская партия ГЕРБ побеждает на выборах в Болгарии

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    По данным ЦИК Болгарии после подсчета 16,79% бюллетеней, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" набирает 33,18%, Болгарская социалистическая партия получает 27,45%.
    Лидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов (в центре) в штабквартире партии ГЕРБ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым лидирует на досрочных парламентских выборах, набрав 33,18%, свидетельствую первые данные ЦИК Болгарии после подсчета 16,79% бюллетеней.

    Парламентские выборы в Болгарии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Болгарии: как проходит голосование

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    На втором месте с 27,45% голосов находятся их главные соперники – Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой, которая заявляла о намерении в случае победы наложить вето при следующем голосовании по вопросу продления антироссийских санкций ЕС.

    "ГЕРБ набирает 33,18%, БСП получает 27,45%", — свидетельствуют данные Центризбиркома.

    Также четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты" (ОП) с 9,66% голосов, партия "Движение за права и свободы" (ДПС) с 6,40% и партия "Воля" с 4,09%.

    После появления данных exit polls, Нинова признала поражение на выборах и поздравила своих соперников. При этом она отметила, что не намерена создавать коалицию с Бойко Борисовым, так как у двух партий совершенно разные программы. Глава социалистов также добавила, что в случае, если ГЕРБ по какой-либо причине не сможет сформировать правительство, то БСП готовы составить свой кабинет министров.

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