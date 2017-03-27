Порошенко на службе безопасности

Василий Стоякин, обозреватель

На праздничных мероприятиях в связи с 25-й годовщиной Службы безопасности Украины президент сказал в адрес СБУ много приятного и многообещающего.

В общем-то – заслуженно. СБУ по сей день является одним из наиболее уважаемых государственных институтов.

Президент подчеркнул, что за последние два года произошло "ускоренное преобразование Службы в эффективный боевой организм".

Главные достижения в реформировании СБУ, по мнению президента, следующие:

во-первых, "создана действенная система самоконтроля за чистотой рядов. Из Службы были уволены более 2 тысяч человек. Вместо них приняли на службу молодых, патриотически настроенных офицеров, многие из которых уже прошли испытания и закалились в боевых действиях".

Тут надо понимать, что процесс "декагебизации" проходил в СБУ непрерывно. На первых этапах из Службы убрали сотрудников КГБ (весьма квалифицированных), теперь – тех, кто у них учился. Причем смысл декагебизации мне так и остался непонятным – ведь бывший главный специалист по борьбе с диссидентами Евгений Марчук занимал высшие государственные посты (вплоть до главы СБУ, секретаря СНБОУ и премьера), да и сейчас пользуется почетом и уважением. Злые языки говорили, что главным принципом кадровых изменений была расстановка на руководящие должности офицеров, уже завербованных ЦРУ. Впрочем, даже если это так, мы этого никогда не узнаем.

А что до новых кадров, так мы их знаем. Это, например, "эсбеушник с Майдана" Андрей Левус, который показал свои высокие профессионализм и патриотизм, сначала пытаясь организовать покушение на Виктора Медведчука, а потом проиграл ему суд.

Во-вторых, "доверие к СБУ и партнерство СБУ со спецслужбами стран – наших партнеров уже развились до уровня совместных операций за пределами территории Украины".

Не знаю, что имел в виду президент, но явно что-то такое, о чем в приличном обществе предпочитают помалкивать.

Что касается путей реформирования СБУ, то изменения предполагаются следующие:

— сокращение несвойственных контрразведке функций (прежде всего – по борьбе с коррупцией и организованной преступностью).

Этот процесс, опять же, проходит уже не первое десятилетие и конца-краю ему не видно. Я, например, полагал, что соответствующих управлений в составе СБУ уже нет (хотя они были весьма эффективны);

— повышение прозрачности СБУ и усиление общественного контроля.

Я не уверен, что в условиях шпионофрении, раздуваемой, в том числе, самой же СБУ, в принципе возможен какой-то "общественный" контроль, который не будет сразу же расценен как "заказ Путина по дискредитации СБУ". Кстати, летом прошлого года следственный изолятор СБУ посетил Генеральный прокурор Юрий Луценко. И что? А ничего. О том, что в СБУ этого объекта вообще быть не должно, ни прокурор без диплома, ни заинтересованная общественность, даже и не вспомнили;

— повышение социальной защиты сотрудников Службы.

Ну, тут все точно будет в порядке. Финансирование правоохранительных органов – всегда в приоритете любого диктаторского (или криптодиктаторского, как в нашем случае) режима.

В заключение, характеристика работы СБУ, которая сложилась сама собой.

Президент, имея в виду гибель Дениса Вороненкова, сообщил, что "все видно по почерку: Лубянка со времен Сталина и Берии накапливала опыт политических убийств врагов режима, которые оказались за рубежом".

Не знаю, что там видно Порошенко, но мне видно другое – на протяжении двух лет не могла даже предположить, что Павел Паршов завербован и подготовлен в "школе НКВД" (там он, за успехи в учебе, был пожалован красными революционными кроссовками), зато это удалось выяснить на протяжении нескольких часов после резонансного преступления. Поразительная эффективность! Или фантазия?