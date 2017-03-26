Коновалов: новый гендиректор аэропорта "Борисполь" - однокурсник Порошенко

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" кадровые изменения — теперь у него новый гендиректор. Вместо Евгения Дыхне на должность генерального директора Международного аэропорта "Борисполь" назначили Павла Рябикина. Его представил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отметил, что новый глава аэропорта должен сохранить положительную тенденцию развития предприятия и продолжать этот путь, в частности увеличивать пассажиропоток и повышать финансовые показатели аэропорта.

Что представляет собой новый гендиректора аэропорта Павел Рябикин, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

"Я надеюсь, что это назначение поможет аэропорту, но нужно понимать саму личность господина Рябикина, это однокурсник президента. Сорокин был, Рябикин, Петр Порошенко, короче говоря, они — однокурсники. Михаил Саакашвили был на пару курсов младше, т.е. получается, что тут наблюдается личный протекторат президента, хотя тоже это — не факт. У Рябикина есть бизнес в авиации, но он больше по морю выступал, был замминистра транспорта по морским делам", — сообщил Коновалов.

По информации британского исследовательского агентства Sky Trax, Международный аэропорт "Борисполь" занял третье место в рейтинге десяти лучших аэропортов Восточной Европы. ТОП возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте – международный аэропорт Таллина.