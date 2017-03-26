В деле убийства Вороненкова слишком быстро назначили виновных - Якубин

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова застрелили в четверг, 23 марта, в центре Киева. Следствие рассматривает две версии его убийства, одна из которых, по словам правоохранителей, связана с делом о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Киллер, который стрелял в российского политика, умер от полученных ранений. Охранник Вороненкова остался жив. Он получил ранение в живот.

Помимо Вороненкова, еще одним свидетелем по делу Януковича проходит другой экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. В СБУ заявили, что его и жену покойного Вороненкова возьмут под госохрану.

Существующие версии убийства Вороненкова, а также политические последствия, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин.

Стоит ли ожидать, что расследование убийства Вороненкова продвинется далеко? Или виновный назначен, и результатов следствия уже никто не ждет?

— Понимаете, проблема в том, что очень быстро, на протяжении часа-двух, были названы нашими топ-политиками ключевые виновные. На самом-то деле, мне кажется, это в дальнейшем будет бросать вообще такую тень на любое последующее расследование, на его результаты. Потому что если политики априори уже вроде бы еще до расследования начинают говорить, кто виноват, это, действительно, будет ставить много вопросов, насколько мы можем говорить о, скажем так, честном и нейтральном расследовании. Потому вот этими своими ранними заявлениями, которые у нас делали и президент, и генпрокурор, в какой-то мере все дальнейшие результаты расследования уже будут немного ставиться под сомнение. Мне кажется, что, к сожалению, это дело может у нас попасть в ряд нераскрытых дел, дел в подвешенном состоянии, таких как дело Шеремета. Список можно продолжать.

Как вы считаете, какие-то последствия для расследования дела Виктора Януковича будут или нет?

— Говорить о том, что Вороненков являлся серьезным свидетелем, это, опять-таки, очень проблематично. Он не был лично даже знаком с Януковичем, он не принимал участия непосредственно во многих ситуациях, связанных с Януковичем. То есть его информация могла быть полезна, но только косвенно. Я эти все заявления рассматриваю исключительно в политической плоскости в том смысле, что для Юрия Луценко, действительно, очень важно в ближайшее время показать хоть какие-то результаты. И мы видим, что эта ситуация вокруг заочного расследования, это вещь, которая сможет ему, как минимум, помочь в его пиаре и в его позиционировании.

Сейчас уже есть информация об имени и личности убийцы. Целый ряд СМИ распространил информацию, что это 28-летний Павел Паршов. Он ранее был в розыске, у него было удостоверение участника боевых действий, проходил он якобы воинскую службу в части Нацгвардии Украины. В то же время это не помешало Антону Геращенко заявлять о том, что убийца — спецагент российских спецслужб.

— Вот я вот об этом и говорю. До расследования, делая такие громкие резонансные заявления, к сожалению, наши топ-чиновники девальвируют априори любую экспертизу. То есть, если с самого начала понятно, кто виноват, понятно нашим топ-политикам, то о каком расследовании в дальнейшем, о каких выводах, которые могут противоречить их публичным политическим заявлениям, может идти речь. К сожалению, пиар в украинской политике, пиар в правоохранительной системе, где этого не должно быть, где нужно как раз показать определенные стандарты работы и думать, прежде, чем говорить. Потому я, опять-таки, если комментировать вообще эту ситуацию с Геращенко, то вспомните, не так давно он тоже был фигурантом громкого вроде бы покушения на него. Где расследование? Где какие-то результаты?

Ранее мы видели убийство Шеремета, не менее громкое, не менее показательное в самом центре Киева. И много таких моментов, которые так или иначе бьют, как минимум, по престижу правоохранительных органов и спецслужб. Стоит ли ожидать, что кадровые выводы будут сделаны?

— Я думаю, что сама вот эта ситуация с пиаром, а не с профессиональной работой правоохранительных служб, нам говорит о том, что нужно делать кадровые решения. Потому что в данном случае мы видим, что даже мировая пресса очень неоднозначно прореагировала на такие скоропостижные быстрые заявления со стороны Киева. Если кто внимательно следит за западной прессой, было видно, что они тоже были удивлены, что вот так наши политики априори наперед сразу назначают, кто виноват.

А в контексте Киева действительно вот эти последние события нам говорят о том, что Киев становится все менее безопасным местом, в том числе и для различного уровня политиков. На самом деле и для граждан.

Будут отставки высшего руководства правоохранительных органов?

— К сожалению, опять-таки, еще раз подчеркну, мне кажется, что у нас вот эта ситуация с правоохранительными органами слишком заполитизирована. То есть мне хотелось бы, чтобы такие вещи произошли, и мы увидели профессионализацию, усиление профессиональной составляющей правоохранительных органов. Но я думаю, что если мы говорим о той, например, системе МВД, вряд ли приходится в ближайшее время ожидать, что у нас из-за громких нераскрытых преступлений министр или его замы пойдут в отставку. К сожалению, мы видим, что профессиональные провалы не становятся основанием для ухода в отставку. К сожалению. Как бы это было в европейских странах.

Ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире "ГС" заявил, что среди основных версий убийства Дениса Вороненкова – ликвидация свидетеля в резонансных делах. А экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк считает, что причины нужно искать в бизнес-разборках.