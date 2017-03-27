В АП рассказали, когда состоится встреча Порошенко и Трампа

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится, как только стороны согласуют повестку дня, заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Конечно, используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу – украинско-американский саммит. Поэтому и недавний визит заместителя помощника госсекретаря США Бриджит Бринк в Украину рассматривался в этом контексте. Хочу еще раз повторить: встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее", — сказал Елисеев в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в понедельник.

Также Елисеев сообщил, что продолжается работа над подготовкой визита Порошенко в США, чтобы закрепить положительные тенденции в диалоге между двумя странами и привлечь Вашингтон к активному участию в вопросах восстановления мира и безопасности в Европе.

По информации Елисеева, в ближайшее время планируется продолжение контактов на высоком уровне для согласования повестки дня встречи президентов Украины и США.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщал, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.