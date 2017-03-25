Обзор мировых СМИ: провал Трампа, встреча Путина с Ле Пен

РИА Новости Украина

Замены Obamacare пока не будет. Центральной темой всех мировых СМИ (Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Washington Post, и многие другие) сегодня стала новость о том, что президент США Дональд Трамп объявил об отзыве предложенного им законопроекта о реформе здравоохранения.

Так, газета Hill со ссылкой на слова корреспондента газеты Washington Post Роберта Косты, поговорившего с Трампом по телефону, пишет, что новых обсуждений реформы здравоохранения в ближайшее время не ожидается.

"Это то, что мне пришлось сделать. Мы еще вернемся к вопросу здравоохранения в этом году, но на данный момент этот вопрос закрыт", — цитирует газета слова главы Белого дома.

Издание отмечает, что "республиканцы выглядели ошеломленными после случившегося". Газета New York Times, в свою очередь, называет данное решение "главным поражением Трампа", отмечая, что оно "продемонстрировало глубокие разногласия внутри республиканской партии".

По мнению издания, республиканцы "проявляли терпимость"по отношению к многим спорным решениям Трампа, однако "коллективное поражение в вопросе здравоохранения может заметно уменьшить их толерантность".

Путин пообщался с Ле Пен тет-а-тет. Еще одной темой, вызвавшей широкий интерес многих изданий стал визит кандидата в президенты Франции, руководителя партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Москву и ее встреча с Владимиром Путиным и российскими парламентариями.

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Так, газета Telegraph пишет, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия придает очень большое значение отношениям с Францией, ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил. Издание также отмечает, что на встрече с президентом России Ле Пен не обсуждала финансовую поддержку ее партии.

Газета New York Times, при этом, пишет, что "на встрече обсуждались перспективы перезагрузки отношений с Россией, даже учитывая, что РФ обвинили во вмешательстве в выборы западных стран".

Тайные связи Флинна. Wall Street Journal со ссылкой на экс-главу ЦРУ Джеймса Вулси также сообщила сегодня о том, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в сентябре встречался с представителями турецкого правительства и обсуждал вопрос выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По данным газеты, Вулси рассказал, что на встрече обсуждалась возможность передачи Гюлена Турции без официального процесса экстрадиции. По его словам, на встрече также присутствовали зять президента Турции Тайипа Эрдогана и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Это выглядело наивно. Я не испытывал особого доверия к этому. Это страна с правовыми процедурами и конституцией, мы не выдаем людей, чтобы понравиться кому-то за рубежом", — цитирует издание комментарий Вулси об этой встрече.

Расследование лондонской трагедии. Ведущие зарубежные СМИ (Telegraph, New York Times, Guardian, Washington Post, Spiegel и другие) пишут о новых подробностях расследования теракта в Лондоне, в результате которого погибли четыре человека.

По данным газеты Telegraph террористом, который был застрелен полицейским, оказался 52-летний британец Халид Масуд. Издание также отмечает, что сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции распространили фото Масуда.

Между тем, издание Guardian пишет,что в пятницу полиция изъяла три автомобиля после рейда в Бирмингеме, где накануне были задержаны несколько подозреваемых в подготовке террористических атак. Один фургон и две легковых машины находились у трехэтажного дома, который в настоящий момент проверяется поисковой группой.

Отмечается, что обыскиваемое здание находится на том же участке, что и дом, где предположительно проживал Масуд. Издание Guardian также сообщает, что подозреваемый уже дважды отбывал тюремный срок.

Самокритичный Харрисон Форд. Некоторые зарубежные СМИ (New York Times, Washington Post) также написали о комментариях известного голливудского актера Харрисона Форда по поводу инцидента, когда самолет Форда в феврале чуть не врезался в пассажирский лайнер.

По данным газеты New York Times, запись переговоров актера была опубликована Федеральным управлением гражданской авиации США. Звезда "Звездных войн"и "Индианы Джонса"приземлился в неположенном месте из-за того, что его отвлекли два других самолета. В свою очередь издание Washington Post сообщило, что актер назвал себя "тупицей, который приземлился на рулежной дорожке".

"Ой. Я приземлился на рулежной дорожке, Чарли. Теперь я понимаю. Прошу прощения", — добавил Форд.