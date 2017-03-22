Четыре пишем, Донбасс в уме. НБУ передал МВФ отредактированный макропрогноз

РИА Новости Украина

Национальный банк Украины направил Международному валютному фонду обновленный макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы с учетом последствий блокады Донбасса. Регулятор рассчитывает, что согласование с МВФ обновленного макропрогноза завершится на текущей неделе, а решение по предоставлению Киеву очередного транша кредита будет принято до конца марта.

Накануне заседания Совета директоров МВФ, которое было запланировано на понедельник, глава регионального представительства фонда на Украине Жером Ваше сообщил о его переносе. По данным пресс-службы фонда, заседание отсрочено в связи с необходимостью "оценить влияние последних событий (по Донбассу — Ред.) на программу сотрудничества".

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В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины с 15 марта решил временно прекратить грузовые перевозки на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

При этом Франция, Германия и Россия выступили за прекращение блокады Донбасса.

Нацбанк Украины из-за торговой блокады Донбасса ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9%.

"Приняв во внимание эффекты от блокады и благоприятной внешней конъюнктуры, Национальный банк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%", — сообщил регулятор.

Вместе с тем, по новым оценкам ведомства, реальный ВВП страны в 2018 году вырастет на 3,2% (ранее рост прогнозировался в 3,0%).

Также Нацбанк сообщил, что блокада не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 годах. "Следовательно, Национальный банк не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9,1% в 2017 году и 6,0% в 2018 году)", — сообщил регулятор.

Кроме того, Национальный банк заявляет, что значительного влияния на курс гривны блокады не окажет. При этом регулятор ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса на 0,9 миллиарда долларов.

"Влияние блокады на обменный курс гривны будет ограничено. Ухудшение ситуации с платежным балансом, прежде всего, отображается на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов", — говорится в сообщении.

"Прогноз дефицита текущего счета в 2017 году, предварительно, пересмотрены до 4,3 миллиардов долларов США (январский прогноз – 3,4 миллиарда долларов США). В 2018 году дефицит текущего счета ожидается на аналогичном уровне", — сообщил Центробанк.

Кроме того, Нацбанк не ожидает снятия блокады Донбасса, об этом регулятор проинформировал МВФ.

"В базовом сценарии, который мы обсуждаем с МВФ, возобновления товарооборота с оккупированными территориями нет", — заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью изданию "Экономическая правда".

Нацбанк в понедельник передал МВФ обновленный макроэкономический прогноз с учетом эффекта от блокады Донбасса. Регулятор ожидает, что он будет согласован с МВФ в течение двух дней. Регулятор также рассчитывает, что заседание совета фонда по траншу состоится до конца марта.

"Согласование обновленных прогнозов с МВФ возможно в течение двух дней, заседание совета фонда — до конца марта", — сообщило агентство УНИАН со ссылкой на данные Нацбанка.

Замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью украинскому интернет-изданию "Экономическая правда" также сказал, что консультации с МВФ Киев планирует завершить оперативно, и что фонд настроен на быстрое завершение переговоров.

"Планируем завершить оперативно. В течение нескольких дней. Не хочу называть конкретные сроки, но фонд настроен на быстрое завершение переговоров. Необходимо пересмотреть макропрогнозы. Как только это произойдет, будет объявлена новая дата борда", — сказал он.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.