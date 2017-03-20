Рева: МВФ отложил выделение Украине транша после встречи G20

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Вопрос о выделении Киеву четвертого транша от МВФ сняли после встречи "большой двадцатки" (G20) в минувшую пятницу, считает министр социальной политики Андрей Рева.

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Ранее министерство финансов подтвердило, что совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны, которое было намечено на 20 марта.

По словам Ревы, вопрос о выделении Украине очередного транша МВФ "сняли в пятницу, после встречи "двадцатки". "И, как раз, это очевидно, этот вопрос обсуждался лидерами самых больших стран мира. И официально после этого было заявление МВФ", — сказал Рева в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, МВФ перенес вопрос, чтобы изучить ситуацию о влиянии блокады Донбасса на показатели страны, этим сейчас занимаются министерство финансов Украины и Национальный банк. Он также подчеркнул, что новых переговоров по меморандуму, который уже согласован, не будет.

По данным Минфина, перенос сроков заседания вызван "исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду Донбасса, и от захвата украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донбасса, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях". Ранее президент Петр Порошенко назвал решение о переносе МВФ рассмотрения вопроса о выделении Киеву четвертого транша последствием блокады Донбасса.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.