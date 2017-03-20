Меморандум с МВФ: Гройсман поднимает антисоциальную планку

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Правда, до выплаты процентов по кредитам МВФ надо еще дожить, а получится это не у всех. Почему? Да банально денег на жизнь может не хватить.

В ближайшем будущем Кабмин обязался:

1. Ликвидировать государственные гарантии по выплате вкладов граждан в государственных(!) банках. Пользуясь случаем, хотелось бы передать большой привет вкладчикам национализированного "Приватбанка", которым клятвенно обещали, что их депозиты никуда не исчезнут.

2. Сократить занятость в государственном секторе. Для этого планируется сократить количество работающих в бюджетной сфере (за исключением военных) на, по меньшей мере, 4% (около 140 тыс. человек) до конца 2017 года и еще на 10% до конца 2019 (около 350 тыс. человек). То есть, за два года – почти на полмиллиона человек. Врачи, учителя, работники коммунальных служб и госпредприятий останутся безработными в первую очередь. Что касается государственной службы, то до конца 2017-го Кабмин планирует уменьшить количество штатных работников на 5% (около 15 тыс. человек) и еще на 10% (около 30 тыс. человек) до конца 2019 года.

3. Провести "реформу здравоохранения", для чего с начала 2017 года запланировано формирование около 100 региональных больничных округов на определенной территории в каждой области. Таким образом, по мнению Кабмина, можно будет "преодолеть дублирование при предоставлении медицинских услуг, опираясь на взаимодополняемость" и "существенно сократить избыточный потенциал в больничном секторе". Проще говоря, это позволит лишить украинцев возможности получать медицинскую помощь вовремя и в полном объеме. А для сельской местности это означает – смерть заболевших, так как добраться до врача вовремя практически никто не успеет.

4. "Реформировать" трудовой кодекс (КЗоТ). Причем основой "реформы" станет ликвидация норм, которые ограничивают возможности работодателя увольнять сотрудников по собственному желанию и без всяких компенсаций, а также увольнять беременных, инвалидов и т.д. Подается это под соусом "ограничения диапазона "защищенных" категорий работников до конца декабря 2018 г."

5. Увеличить размеры налогов и расширить налогооблагаемую базу. Так что, если кто еще не закрыл бизнес в Украине, то осталось меньше года, чтобы успеть это сделать.

6. Фактически ликвидировать систему упрощенного налогообложения с 1 января 2018 года. В итоге 1,5 млн украинцев останутся без работы. Но… чего только не сделаешь, ради распила кредита МВФ?

7. Прекратить все виды льготного налогообложения, за исключением местных налогов на имущество – для компаний, работающих в индустриальных зонах.

8. Усилить поборы с бизнеса, предоставив государственной фискальной службе полномочия проводить аудит малых и средних налогоплательщиков. Кроме того, Кабмин ожидает утверждения Верховной Радой до конца декабря 2017 законодательного акта о предоставлении ГФС полномочий по использованию косвенных методов проверки выполнения обязательств по уплате налогов и социальных страховых взносов. То есть коррупционеры получат возможность полностью игнорировать банковскую тайну и спокойно изучать банковские счета и проводки организаций и… покупки по карточкам граждан. Так что, если у вас есть банковская карточка, то лучше всего снять с нее наличность. А еще лучше, перейти на все расчеты в кэше, предварительно забрав из банка все депозиты, если они у вас есть.

9. Вынудить парламент принять до июня 2017 закон о проверке доходов всех получателей социальной помощи. Поданный Кабмином в Верховную Раду Законопроект №6159 от 6 марта 2017 года к социальной помощи относит… ПЕНСИИ! Мелочь, скажете вы? Ну, тогда подумайте над тем, что закон позволит прекращать выплату социальной помощи тем, кто не отвечает критериям ее начисления. А определять на соответствие таким критериям будут чиновники Минфина! Кроме того, под эгидой Минфина будет создан банк данных по всем получателям социальной помощи, в котором буду указаны все их активы. Вот ворье обрадуется! Зашел в Интернет, выбрал кого грабить – и вперед, за средствами!

10. Распродать земли сельхозназначения. Для этого, вынудить парламент принять закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения к концу мая 2017, чтобы обойти мораторий о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

На закуску, пенсионная реформа. А точнее:

1. Повышение пенсионного возраста.

2. Увеличение срока страхового стажа для получения пенсии по возрасту до 35 лет.

3. Ограничение возможностей по досрочному выходу на пенсию работников опасных и особо опасных профессий.

4. Финансирование пенсий для работников опасных и особо опасных профессий за счет увеличения налогообложения предприятий, где они работают.

И немножко цифр на десерт: Фото из аккаунта МВФ на Flickr Цивилизованный грабеж. Как МВФ поднимает Украину на вилы

— средняя продолжительность жизни в Украине (по состоянию на 2016 год) составляет 71,4 года, а если сравнить продолжительность жизни украинских женщин и мужчин, то для женщин она составляет 76,4 г., а для мужчин – 66,2 г.;

— средняя продолжительность жизни в Европе – 80,9 лет, что почти на 10 лет превышает украинский показатель;

— при повышении пенсионного возраста до 63–65 лет (чтобы якобы довести этот показатель до какого-то вымышленного "среднеевропейского") средний срок пребывания на пенсии составит около 6 лет (11–12 лет для женщин и 1–3 года для мужчин);

— в условиях разницы средней продолжительности жизни, украинцам, чтобы прожить на пенсии столько же сколько европейцам, нужно выходить на заслуженный отдых в 50 лет!

Надеюсь, вышеприведенные реформы вам понравились. Если нет, то думайте в следующий раз за кого голосуете на выборах! Чтобы потом не пришлось жить в ожидании смерти от голода и болезней.