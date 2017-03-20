Порошенко проводит встречу с лидерами фракций из-за ситуации с МВФ - АП

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко проводит встречу с руководителями депутатских фракций и групп в связи с ситуацией, которая возникла вокруг вопроса о выделении Киеву четвертого транша от МВФ, сообщила в понедельник пресс-служба главы державы.

Читайте также: Порошенко на Совете регионального развития: "атаманщина, махновщина и хаос"

Ранее министерство финансов Украины подтвердило, что совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны.

"Президент Петр Порошенко проводит встречу с руководителями депутатских фракций и групп… Президент выразил надежду, что встреча будет способствовать стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Указывается, что встречу Порошенко назначил, поддерживая предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия, который предложил провести короткие консультации в начале сессионной недели.

"Нам надо обменяться мнениями о текущей ситуации, которая сложилась в стране, и возникшей в мире в связи с соответствующей реакцией Международного валютного фонда, Европейской комиссии. Думаю, было бы полезно провести соответствующие консультации… Убежден в том, что на сегодняшний день есть возможности реализовать тот потенциал во время этой сессионной недели, которая позволит нам стабилизировать ситуацию", — цитирует пресс-служба Порошенко.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

Ранее Порошенко назвал причину, по которой МВФ перенес выделение Украине очередного транша. По словам главы государства, блокада Донбасса повлияла на решение международной экономической организации.

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.