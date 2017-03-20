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    Порошенко собирает лидеров фракций Рады из-за ситуации с МВФ - СМИ

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (309)

    (обновлено: )119261
    По словам заместителя председателя "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко, президент Петр Порошенко все скажет о тех, кто начал торговую блокаду Донбасса.
    Петр Порошенко
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко созывает лидеров фракций для обсуждения ситуации с МВФ. Об этом сообщил заместитель председателя БПП Игорь Кононенко, пишет "Украинская правда". Издание сообщает, что источники, приближенные к Порошенко, отмечают, что президент планирует обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг транша МВФ.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
    МВФ обсудит выделение Украине транша "на более жестких условиях"

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    "Я думаю президент все скажет о тех, кто начал блокаду", — отметил один из собеседников.

    Ранее Порошенко назвал причину, по которой МВФ перенес выделение Украине очередного транша. По словам главы государства, блокада Донбасса повлияла на решение международной экономической организации.

    СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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