Порошенко собирает лидеров фракций Рады из-за ситуации с МВФ - СМИ

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко созывает лидеров фракций для обсуждения ситуации с МВФ. Об этом сообщил заместитель председателя БПП Игорь Кононенко, пишет "Украинская правда". Издание сообщает, что источники, приближенные к Порошенко, отмечают, что президент планирует обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг транша МВФ.

Читайте также: МВФ и транш: влияние блокады Донбасса очевидно – Плотников

"Я думаю президент все скажет о тех, кто начал блокаду", — отметил один из собеседников.

Ранее Порошенко назвал причину, по которой МВФ перенес выделение Украине очередного транша. По словам главы государства, блокада Донбасса повлияла на решение международной экономической организации.

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.