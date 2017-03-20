МВФ обсудит выделение Украине транша "на более жестких условиях"

MANDEL NGAN/AFP

РИА Новости Украина

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник примет решение о выделении очередного транша в рамках программы финансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов.

Ранее персонал фонда закончил работу в Киеве, по ее итогам был проведен анализ экономической ситуации в стране, а также заключен меморандум с украинскими властями в области продвижения экономических, политически реформ и в части антикоррупционной деятельности. Именно эти документы будут представлены директорам на обсуждение.

Источник РИА Новости в фонде не ожидает сенсаций и высказал предположение, что решение будет положительным. Глава Минфина Украины Александр Данилюк также заявлял ранее журналистам, что ожидает следующий транш в течение нескольких дней после заседания совета директоров фонда, назначенного на 20 марта.

Вопрос просроченной и неурегулированной задолженности Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов по евробондам (иск России к Украине сейчас находится в Лондонском суде), по словам источника, знакомого с положением дел в фонде, фактически в расчет не берется. Россия, как отметил источник, не имеет достаточно голосов в МВФ, чтобы переломить ход голосования.

Теперь реализации программы МВФ могут помешать не из-за границы, а депутаты украинских оппозиционных фракций. Они неоднократно критиковали документ, заявляя, что обновленный текст меморандума, по их данным, предусматривает жесткие требования — повышение пенсионного возраста, замораживание уровня социальных выплат, и призывали опубликовать документ. Украинская "Радикальная партия" Олега Ляшко не исключила по итогам публикации обращения в Конституционный суд страны с просьбой признать договоренности неконституционными.

Данилюк подтверждал, что обновленный меморандум зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других реформ. Пресс-секретарь МВФ Джерри Райс также отмечал, что реформы, в том числе и пенсионная, являются важной частью меморандума.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения очередного транша финансовой помощи. Гройсман пообещал, что после совета директоров фонда обнародует текст меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Украинский вопрос стоит вторым после обсуждения экономической ситуации в Катаре. Согласно ожиданиям источника, итоги будут объявлены в первой половине понедельника по Вашингтону, около 19.00-20.00 по Киеву.

Украина получит очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ), однако позднее запланированных сроков и на более жестких условиях, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"В ближайшее время транша ожидать не стоит, поскольку совет директоров МВФ не работает 24 часа в сутки и каждый день не собирается", — сказал в понедельник Золотарев.

Он считает, что МВФ может ужесточить условия предоставления Киеву кредитования. "Могут обновиться условия, которые в меморандуме (о сотрудничестве с МВФ – Ред.). По земле, по пенсионному возрасту, какие-то кадровые вопросы", — отметил Золотарев.

По его мнению, размер очередного транша может сократиться, однако в таком случае Киеву особой пользы от него не будет. "Потому что на фоне экономических потерь Украине наоборот необходимо ставить вопрос увеличения транша", — добавил Золотарев.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.